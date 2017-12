FOTO Cum arată imperiul din Madagascar al lui Radu Mazăre

Radu Mazăre a plecat din România în ziua de Crăciun, la ora 13.00, cu o cursă către Paris de pe Aeroportul Otopeni. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Române, sâmbătă, în jurul orei 12.00, poliţiştii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa s-au sesizat cu privire la faptul că Radu Mazăre, aflat sub control judiciar în baza unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu s-a prezentat pentru a semna în graficul de prezenţă.

(Foto: Radu Mazăre, în Madagascar, când construia resortul)

Contactat de poliţişti, fostul primar al Constanţei le-a spus că se află în Madagascar, unde face demersuri pentru a obţine azil politic. Conform procedurii, poliţiştii constănţeni au sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Vacanţe în ţări exotice

Radu Mazăre, primar al Constanţei timp de trei mandate, este cunoscut pentru vacanţele sale în Brazilia şi în Madagascar, iar anul trecut el şi-a deschis un complex turistic în Madagascar. În 2012, când era primar al Constanţei, Radu Mazăre anunţa, la întoarcerea dintr-o vacanţă în Madagascar, că a concesionat de la un trib, pe o perioadă de 99 de ani, 1,8 hectare de teren pe malul oceanului, într-un golf în nordul Madagascarului, pentru care ar fi plătit 1 euro pe metru pătrat. El spunea atunci că vrea să construiască acolo un complex pentru iubitorii de sporturi nautice.

Declaraţia de la Curtea Supremă

În noiembrie 2016, fostul primar al Constanţei le-a vorbit magistraţilor instanţei supreme, la unul din termenele în procesul privind finanţarea cartierului social Henri Coandă, despre investiţiile sale imobiliare în Brazilia şi în Madagascar, cu banii lui Elan Schwartzenberg. El a vorbit despre două terenuri în Brazilia, cumpărate în 2007 şi 2008, şi despre "aproximativ două hectare” într-o zonă turistică din Madagascar.

„Acolo am găsit un amplasament cu potenţial, cu un preţ rezonabil, într-o zona turistică, era la ocean- aproximativ 2 hectare. Am discutat cu Elan despre posibilitatea de a face o investiţie acolo. Am convenit să o realizăm. Eu si Mihai am demarat discuţiile cu tribul care era proprietar despre teren când am revenit în Madagascar. Am luat terenul în concesiune pe numele meu şi pe numele fratelui meu Mihai pe o perioadă de 99 de ani”, a spus fostul primar.

Club exclusivist

Pe terenul din Madagascar a fost ridicat resortul Mantasaly, format din 16 bungalow-uri amplasate lângă plajă, în Andovokonko Bay, Antsiranana, toate cu vedere spectaculoasa la Oceanul Indian, cu două suite exclusiviste, restaurant cu specific local, mâncărurile fiind gătite din alimente organice, crescute de localnici, dar şi un bar&lounge.

Clienţii beneficiază de cursuri de kite din partea unor instructori autorizaţi şi pot cumpăra sau închiria echipamente de la magazinul din complex. Întreg complexul este alimentat cu energie electrică provenită de la panouri solare, iar potrivit site-ului complexului, anul viitor va fi inaugurat şi un centru SPA aici. ste singurul complex de patru stele din Diego Suarez.

