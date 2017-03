Fonduri nelimitate pentru autorităţile locale. Ordonanţa de Urgenţă 9/2017 a trecut de Senat

Una dintre cele mai controversate ordonanţe aprobate de Guvernul Grindeanu, la începutul acestui an, Ordonanţa 9/2017, care permite cheltuieli „fără număr“ din partea ordonatorilor de credit, a primit, luni, undă verde din partea Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată. Proiectul de lege va ajunge acum la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Săptămâna trecută, Ordonanţa a primit raport favorabil în Comisia de muncă din Senat. Toate amendamentele propuse în Comisie au fost respinse, ordonanţa primind raport în forma adoptată de Guvern.

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative a fost aprobat, în ciuda voturilor „împotrivă“ ale Opoziţiei.

Concret, OUG 9/2017 conţine un articol prin care se suspendă până la 1 ianuarie 2018 o serie de prevederi referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Printre acestea se află şi obligativitatea ca sumele angajate prin Legea bugetului să nu poată fi depăşite de către ordonatori, iar angajarea cheltuielilor din aceste bugete să se facă numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Criticile Opoziţiei

Proiectul de lege a fost criticat pentru că elimină din Legea finanţelor publice limitele creditelor de angajament şi interdicţia de a schimba destinaţia banilor.

PNL a depus în Senat un amendament prin care aceste derogări să fie eliminate. Amendamentul, susţinut de USR şi PMP, a fost însă respins, cu doar 4 voturi „pentru“ şi 5 voturi „împotrivă“, precum şi o abţinere.

Astfel, prevederile care permit cheltuieli fără plafon au fost menţinute, în pofida criticilor opoziţiei.

Liberalii au mai fost nemulţumiţi şi că Guvernul nu mai are obligaţia să prezinte Parlamentului valorile estimative ale creditelor bugetare sau de angajament pentru următorii 3 ani şi nici să le publice în Monitorul Oficial.

La începutul săptămânii trecute, Opoziţia cerea dezbaterea în regim de urgenţă şi respingerea ordonanţei, plus explicaţii de la premier, chemat în Parlament săptămâna viitoare.

30 de miliarde de lei pentru PNDL

Săptămâna trecută, Senatul a mai aprobat o lege controversată. Este vorba de OUG 6/2017, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale, condus de Sevil Shhaideh, primeşte 30 de miliarde de lei pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Legea de aprobare a OUG 6 a fost votată de plenul Senatului cu 65 de voturi „pentru“ şi 39 de voturi „împotrivă“.

Astfel, până în 2020, cele 30 de miliarde de lei vor putea fi direcţionate de la bugetul statului către primării printr-un simplu ordin de ministru, fără vreo dezbatere sau consultare anterioară.

PNL, USR şi PMP au votat împotriva actului normativ, pe care l-au criticat dur în cadrul dezbaterilor.

„Ordonanţa 6 reprezintă certificatul de naştere al Guvernului Grindeanu pentru o cofetărie. Dar cofetăria aceasta are doar locaţie şi mese, prăjiturile nu există, acestea reprezintă 30 de miliarde de lei. Acest Guvern alocă 30 de miliarde pe care nu le are, prin credite de angajament, se doreşte atragerea primarilor prin această alocare discreţionară. Să se gândească PSD că în anii anteriori exista o altă doamnă ministru pe care o blamau că are la dispoziţie patru miliarde de lei. Felicitări, aveţi şase miliarde, a fost un exemplu bun“, a fost poziţia PNL.