Femeia locotenent care a condus un detaşament în Afganistan, „patria“ talibanilor

Graniţa între „sexul slab“ şi „sexul puternic“, se estompează puternic în Armată. O dovedeşte locotentul Mirela Ivaşcu (28 de ani) care a condus Detaşamentul International Military Police (IMP), rotaţia a IV-a, dislocat la Bagram pe o perioadă de aproape 7 luni. Ceremonia de revenire în ţară a avut loc, marţi, la sediul Batalionului 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu“.

Mirela spune că a fi femeie în Armată nu este o presiune pentru ea, întrucât s-a bucurat de sprijinul colegilor care nu au tratat-o în mod diferit, dar admite că partea cea mai grea în misiune a fost integrarea.

„A fost o experienţă deosebită, în special pentru că a fost prima misiune. Iar pentru structurile de poliţie militară a fost o oportunitate pentru a demonstra că în acest batalion sunt susţinute şi promovate valorile care definesc Armata Română. Nu a fost o presiune, a fost o onoare. M-am bucurat de sprijinul celorlalţi poliţişti militari din detaşament care au încercat şi au reuşit de fiecare dată să nu îmi acorde un tratament diferenţiat doar pentru că sunt femeie. Partea cea mai grea a fost integrarea, fiind prima misiune pentru mine. Cu ajutorul colegilor, cu foarte multă comunicare şi având în vedere că mai mult de jumătate din militarii detaşamentului au mai participat la misiuni într-un teatru de operaţii, cu ajutorul lor, cu sprijinul şi experienţa lor, am reuşit şi noi, cei care ne-am aflat la prima misiune, să ne integrăm foarte repede“, a spus Mirela Ivaşcu.

Ea a explicat că sarcina detaşamentului pe care l-a condus a fost de a executa misiuni specifice de poliţie militară, în special de a patrula pentru a asigura ordinea şi disciplina în baza de la Bagram.

Mezina familiei

Mirela Ivaşcu şi militarii din detaşamentul său vor primi liber o lună, după care se vor întoarce la instrucţie. Tânara speră să mai participe la misiuni în teatrele de operaţii.

Ea a fost întâmpinată de mama sa, care a venit de acasă, de la Pechea (judeţul Galaţi). „E bine că e sănătoasă. Sunt foarte mândră de ea. Eu am fost de acord să plece acolo, dar tatăl ei mai puţin. Am avut emoţii, dar acum s-a întors acasă şi e bine. E mezina familiei, mai are trei surori şi un frate, dar ea e singura care a vrut să meargă în Armată. M-am rugat la Dumnezeu să se întoarcă sănătoasă“, a povestit cu mândrie mama tinerei, Dumitra Ivaşcu.

Mirela Ivaşcu spune că a urmat cariera militară pentru că a considerat-o o provocare. Ea a pornit de jos, absolvind, mai întâi, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazu“ din Alba Iulia, iar apoi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu. Mirela Ivaşcu este încadrată la Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” din 2011.

Un alt militar care a participat la misiunea din Afganistan, caporalul Marius Toma, spune că totul e bine când se termină cu bine. „A fost o misiune destul de complicată, programul a fost greu, dar ne-am descurcat. Am avut emoţii pentru că sunt la prima misiune externă. Mă bucur că ne-am întors sănătoşi după această misiune care a durat 208 zile. Misiunea s-a lungit cu mai multe zile şi acestea au fost cele mai grele. Familia nu prea a fost de acord să plec, dar am avut ambiţie, am vrut să-mi demonstrez că pot“, a spus Marius Toma.