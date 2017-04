„Dumnezeu“ de la ANPC. Cum a şantajat fostul şef ANPC o instituţie financiară ca să anuleze creditul dat unei prietene

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Marius Dunca, este vizat de o investigaţie a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în legătură cu şantajarea unei instituţii financiare nebancare (IFN). În anchetă sunt vizate şi mai multe funcţionare ale ANPC.

Dunca, actual ministru al Tineretului şi Sportului, ar fi încercat să şantajeze Easy Credit 4 All IFN SA să nu mai ceară restituirea unui credit contractat de către o apropiată a sa, din Braşov, potrivit unor surse apropiate anchetei. Pentru că reprezentanţii firmei ar fi refuzat să cedeze presiunilor, Dunca i-a pus pe funcţionarii ANPC să aplice societăţii de credit amenda maximă de 50.000 de lei şi chiar a propus suspendarea activităţii, cu toate că acest atribut aparţine exclusiv Băncii Naţionale a României. Numai că Easy Credit a sesizat DNA, care a declanşat o anchetă.

Rezolvare pe „cale amiabilă“

Totul a început în 2013, când braşoveanca Alina Iuliana Saurer, patroana unei agenţii de turism – Saurer Tour, a contractat un împrumut de la Easy Credit 4 All IFN Constanţa, de 1.500 de euro, pentru o perioadă de 60 de luni. Ulterior, Saurer a mai făcut încă trei împrumuturi, în valoare totală de 12.500 de euro.

Atunci când nu a mai putut să plătească ratele, Alina Saurer a cerut ajutorul lui Marius Dunca.

Pe 23 februarie 2015, reprezentanţii Easy Credit au fost sunaţi de o funcţionară de la ANPC, care i-a invitat la o „discuţie neoficială“ cu preşedintele Marius Dunca, pentru „rezolvarea amiabilă“ a unei reclamaţii. La acea dată însă la ANPC nu era înregistrată nicio plângere împotriva Easy Credit. Abia a doua zi, pe 24 februarie, plângerea Alinei Saurer a primit număr de înregistrare. Reclamaţia a fost făcută în grabă, pe document nefiind trecut obiectul sesizării, ci se consemna doar „soluţionare deficienţe contract“.

Reprezentanţii IFN au mers pe calea oficială, trimiţând la ANPC o adresă în care solicitau să li se comunice ce li se impută, pentru a putea formula un punct de vedere. Aceştia spun că, a doua zi, au fost sunaţi de comisarul Mihaela Manolescu, şefa Serviciului Produse şi Servicii Financiare din cadrul ANPC, care le-ar fi reproşat că nu trebuiau să facă o solicitare oficială şi că a încercat o rezolvare amiabilă. Acum însă va declanşa un control, ar mai fi spus Manolescu.

Şantajul Alinei Saurer

Pe 27 februarie 2015, Alina Saurer a venit la sediul Easy Credit pentru a propune un târg. Reprezentanţii IFN susţin că femeia le-a spus că are pe cineva la ANPC care ar fi văzut contractul de credit şi i-ar fi recomandat să depună o reclamaţie.

Concret, Saurer dorea ca Easy Credit să ridice ipoteca asupra imobilului din Braşov cu care garantase creditul, pentru a-l putea vinde, şi să nu mai plătească decât 5.000 de euro din suma totală datorată de 7.500 de euro. În caz contrar, „cunoştinţa“ sa de la ANPC, în fapt preşedintele Marius Dunca, va amenda societatea de credit.

Evident, cei de la Easy Credit nu au fost de acord cu pretenţiile Alinei Saurer şi au trimis la ANPC un punct de vedere asupra reclamaţiei.

Amendă în baza Codului Civil din 1864

La 4 martie, reprezentanţii Easy Credit s-au prezentat la ANPC, unde au avut o discuţie „liberă“, nu „punctuală“ cu Marius Dunca. Aceştia spun că şeful ANPC, fără să le prezinte argumente, le-ar fi reproşat că nivelul dobânzii practicate este „strigător la cer“ şi că instituţia ar trebui interzisă pe piaţa financiară. În plus, Dunca le-ar fi spus că sancţiunea pe care o va dispune este consecinţa refuzului Easy Credit de a ajunge la o „înţelegere“ cu Alina Saurer.

„În cadrul întâlnirii, nu s-a menţionat niciun temei legal, nu au fost făcute referiri la articolele din contractul de credit, singura menţiune vizând nivelul dobânzii“, au spus oficialii IFN.

Furios, Marius Dunca ar fi întrerupt brusc întâlnirea, dând dispoziţie comisarului Mihaela Manolescu să sesizeze BNR şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, să dispună suspendarea activităţii Easy Credit şi să aplice societăţii amenda maximă prevăzută de lege, aducă 50.000 de lei.

Ca să fie cât mai convingător, Marius Dunca ar fi spus că dispoziţiile sale nu au fost anulate niciodată de instanţele de judecată. Acesta ar fi dat ca exemplu sancţiunile pe care le-a aplicat CEC Bank. „Nici CEC-ul cu 12 avocaţi la masa asta n-au putut să anuleze un ordin dat de mine“, ar fi spus şeful ANPC.

Pe 6 martie, Easy Credit a fost amendată cu 50.000 de lei, în baza Legii 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi a Codului Civil din 1864, „sub imperiul căruia s-a încheiat contractul de credit“. Nimic mai fals. Codul Civil din 1864 a fost abrogat în 2011, în timp ce Alina Saurer a contractat creditele în 2013 şi 2014.

Totodată, prin procesul-verbal de contravenţie, s-a propus suspendarea activităţii Easy Credit. Asta cu toate că, potrivit legislaţiei speciale aplicabile instituţiilor financiare nebancare, suspendarea temporară a activităţii poate fi dispusă doar de BNR.

Marius Dunca: Toată lumea se folosea numele meu

Fostul şef al ANPC Marius Dunca a recunoscut că Alina Saurer este o veche cunoştinţă a sa, dar afirmă că şi cunoştinţele sale sunt consumatori şi au anumite drepturi. Actualul ministru al Tineretului a admis şi că Alina Saurer s-a folosit de numele său.

„Eu am dus o campanie împotriva IFN-urilor. Mă întrebaţi dacă o cunosc pe Alina Saurer. Este o cunoştinţă de a mea, ne ştim de la Braşov. Ne ştim de foarte mult timp. Foarte multe cunoştinţe au şi calitatea de consumatori. Eu îi încurajam pe cei care veneau la mine să facă o sesizare. Alina Saurer a venit la mine cu o problemă, eu nu puteam să-i spun să nu facă reclamaţie. Am chemat Easy Credit, după care i-am spus să facă o sesizare. Legislaţia îmi permite să încerc mai întâi rezolvarea pe cale amiabilă a seisizării. Toată lumea se folosea numele meu. Oricine venea la ANPC şi apoi mergea la bănci folosea numele meu. Şi de când sunt ministru este folosit numele meu în diferite cercuri. (...) Eu ştiu de unde aţi primit informaţiile. Sunt nişte minciuni. Toată lumea încearcă acum să mă denigreze, pentru că se apropie alegerile la PSD Braşov“, a explicat, pentru „Adevărul“, Marius Dunca.



El a mai spus că nu s-a implicat direct în sancţionarea Easy Credit, de aceasta ocupându-se „specialiştii“ ANPC.

„Eu ca preşedinte nu mă puteam implica într-un proces-verbal de sancţionare. La întâlnirea cu cei de la Easy Credit au participat şi juriştii. Da, le-am spus că eu am câştigat şi cu CEC-ul, şi cu Raiffeissen. Aici sunt practici comerciale incorecte. În calitatea mea de preşedinte ANPC, am pus la dispoziţie director general, am pus jurişti, şi pentru toţi consumatorii, indiferent că ne cunoaştem sau nu. Şi în acest litigiu am stat cu specialiştii la masă. Cele mai mari probleme le-am avut cu IFN-urile, le-am cerut să prezinte consumatorilor toate riscurile“, a mai precizat Marius Dunca.

Sancţiunea abuzivă, anulată de judecători

În paralel cu sesizarea DNA, Easy Credit a atacat şi în instanţă procesul-verbal de sanţionare. Pe 23 decembrie 2015, Judecătoria Constanţa a admis plângerea contravenţională, anulând sancţiunea.

„Admite ca întemeiată plângerea contravenţională formulată de petenta Easy Credit 4 All IFN SA în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Anulează procesul-verbal de contravenţie încheiat la data de 04.03.2015 de către intimată şi exonerează petenta de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 50.000 lei“, se arată în dispozitivul sentinţei.

ANPC a făcut apel la Tribunalul Constanţa, care, la 3 aprilie 2017, a respins însă acţiunea, stabilind definitiv că sancţionarea instituţiei de credit a fost abuzivă.

„Respinge ca nefondat apelul formulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în contradictoriu cu petenta Easy Credit 4 All IFN SA, îndreptat împotriva sentinţei civile nr 15854/23.12.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa“, au decis judecătorii.

Clientă fidelă a IFN-urilor

Dobânzile mari practicate de instituţiile de credit nebancare nu au speriat-o pe Alina Saurer care, după ce a reclamat la ANPC Easy Credit pentru practici incorecte, a continuat să facă împrumuturi de la IFN-uri. În octombrie 2015, patroana Saurer Tour a mai contractat un împrumut, dar nu de la o bancă, ci tot de la instituţie financiară nebancară. Potrivit Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, Saurer a luat un credit de 20.300 lei (4.500 de euro) de la Claret Euro Credit IFN Bucureşti, pentru care a garantat cu un autoturism de lux Mercedes Benz C 180 Kompresor, an de fabricaţie 2008.



Alina Saurer are datorii şi la stat, nu numai la instituţiile de credit. La sfârşitul anului trecut, Saurer a fost somată de Fisc să-şi plătească impozitele şi taxele restante.