Dosarul Tel Drum: Avocaţii lui Liviu Dragnea vor să conteste sechestrul asigurător la Curtea Supremă

Procurorii DNA au pus săptămâna aceasta sechestru asigurător pe averea preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea. Măsura a fost dispusă în dosarul Tel Drum, în are politicianul este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, de fraude europene şi abuz în serviciu, fapte care ar fi fost comise în perioada în care era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman. Avocaţii au termen să conteste această măsură până mâine.

Imediat după anunţul DNA, avocata politicianului a declarat că o să conteste sechestrul asigurător. „Am asistat la o prigoană împotriva lui Liviu Dragna. Am solicitat procurolului de caz să îşi asume acest comportament agresiv împotriva liderului PSD, deoarece Liviu Dragnea a răspuns solicitării Parchetului de a veni pentru un act procesual. Regretabil, în faţa clădirii a fost întâmpinat cu violenţă de toate felurile, iar procurorul de caz făcea abstracţie de acest eveniment. Vom face plângere în acest caz. Procurorul de caz a zis că nu îl interesează ce se întâmplă afară. Vom face din nou plângere, procurorul de caz nu era deloc preocupat să evalueze bunurile, se prevala de o decizie a ÎCCJ. E acuzat de grup infracţional organizat din 2001, în condiţiile în care infracţiunea e prevăzută de lege abia în 2003. Cum poate să pună sechestru pe venitul de la Camera Deputaţilor, cum poate să considere că e sursă ilicită salariul? S-a încercat umilirea şi discreditarea lui Liviu Dragnea. Contestăm măsura dispusă, a sechestrului, vom invoca toate nelegalităţile şi vom recurge la o directivă europeană, chiar dacă legea internă e restrictivă. Am avut aprobarea să mergem miercuri dimineaţa, dar am primit telefon, luni seara, la ora 21, să doamna procuror nu poate miercuri şi să mergem marţi. Raportul întocmit de investigatorul OLAF va fi supus analizei în faţa forurilor europene compotente. În acest sens s-au redactat deja cererile de chemare în judecată şi pot să asigur că pentru toate aberaţiile pe care le-aţi aflat cu privire la Liviu Dragnea sunt false şi se vor clarifica. Am asistat la un act de folosire a procedurilor judiciare într-un scop politic.”, a declarat Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea.

Conturile bancare, proprite

Măsura sechestrului asigurător a fost pusă pe toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea politicanului, acţiuni şi părţi sociale deţinute de Dragnea. Procurorii DNA au pus propriri pe conturile din bănci, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia de către alte persoane, inclusiv pe sumele datorate cu titlu de chirie. Procurorii au decis această măsură până la concurenţa sumei de 127.547.366 lei, aproximativ 28,2 de milioane de euro, prejudiciul reţinut de procurori în cazul liderului PSD. Aceleaşi măsuri au fost luate şi în cazul altor inculpaţi din acest dosar, afacerişti sau funcţionari din CJ Teleroman: Florea Neda, Mugur Băţăuş, Victor Piperea şi Marin Predescu.

DNA au explicat că această sumă reprezintă prejudiciul pe care cei implicaţi în această anchetă l-au adus bugetului local şi Uniunii Europene în cazul a două contracte privind reabilitarea unor drumuri judeţene. Concret, ar fi fost prezentate documente false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. „Până în acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civilă cu privire la sumele ce ar fi fost obţinute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul judeţean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infracţiunile de abuz în serviciu (peste 31 milioane lei)”, anunţă DNA.