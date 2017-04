Dosarul Antena Group-RCS&RDS: Avocaţii cer audierea lui Zoltan Teszari, iar DNA vrea audierea lui Marius Tucă

Apărătorul lui Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group, a susţinut în faţa instanţei că a descoperit discuţii în dosar din perioada aprilie - mai 2013. Aceste convorbiri au fost purtate de pe telefonul fostului administrator al RCS Ioan Bendeicu familia, cu Zoltan Teszari, cu angajaţi RCS, cu procurorul de caz, cu ofiţeri de poliţie judiciară, iar din ele ar rezulta că Bendei l-ar fi provocat la dialog pe Sorin Alexandrescu.



"Cerem audierea unora dintre ele în şedinţă publică, pentru a demonstra teza provocării şi faptul că domnul Bendei nu se temea în realitate de domnul Alexandrescu. Noi am transcris aceste convorbiri şi SMS-uri pe care le considerăm relevante pentru aceste teze. Sunt 32 de convorbiri şi 7 mesaje SMS, care demonstrează provocarea. Mai dorim audierea în şedinţa publică a altor 59 de convorbiri, deoarece sunt considerate relevante pentru teza că Bendei nu se temea în momentul în care a depus denunţ pe numele lui Alexandrescu”, a arătat unul dintre avocaţi.



Un alt apărător al fostului director Antena Group a cerut reaudierea denunţătorului Ioan Bendei, susţinând că procurorul de caz i-ar fi dat permanent indicaţii în afara procedurilor normale.



Apărătorul a mai cerut audierea patronului RCS&RDS Zoltan Teszari, motivând că în 26 aprilie 2013 ar fi avut o discuţie cu Bendei din care ar rezulta că Zoltan ştie despre demersuri şi că îl sprijină, ceea ce demonstrează că domnul Bendei a condus discuţiile cu Alexandrescu "într-o zonă ce îi era favorabilă”.



Avocaţii au reclamat şi transcrierea defectuoasă a unor pasaje din convorbiri, aşa că au solicitat judecătorilor să fie audiat reprezentantul serviciului tehnic al DNA în funcţie la momentul efectuării acestor interceptări şi lămurirea relaţiilor dintre această persoană şi Bendei, având în vedere redarea defectuoasă a unor convorbiri din dosar.



Tot apărătorii au mai cerut permisiunea instanţei de a depune o serie de înscrisuri la dosar referitoare la litigiile dintre Antena Group şi RCS&RDS, dar şi o expertiză pentru lămurirea neconcordanţelor dintre înregistrări şi procese-verbale şi îmbunătăţirea calităţii înregistrărilor.



La rândul său, avocatul lui Dan Voiculescu, inculpat care a cerut să fie judecat în lipsă, a vrut să ştie la cine se referea Ioan Bendei într-o interceptare cu Zoltan Teszari atunci când se întreba "oare se ajunge la bătrânelul?". "Cred că bătrânelul este Dan Voiculescu”, a arătat apărătorul. În replică, avocatul lui Ioan Bendei a spus că toate părţile cunosc înregistrările. "Noi nu le contestăm conţinutul, nu considerăm necesară audierea lor în şedinţa publică. Noi considerăm că ele nu prezintă relevanţă, aşa că va rog să le respingeţi. Referitor la reaudierea personale vătămate, Ioan Bendei a recunoscut că a colaborat cu organul de anchetă după depunerea denunţului, este inutilă reaudierea lui”, a arătat apărătorul.



La rândul lui, reprezentantul lui George Matiescu, inculpat şi el în acest dosar de şantaj, a cerut judecătorilor audierea jurnaliştilor care au semnat articole indicate drept negative de către DNA. "Să spună aceştia dacă conducerea administrativă intra în editorial, dacă se primeau comenzi de la conducere, care au fost sursele pentru redactarea articolelor indicate în rechizitoriu”, a completat acesta. În replică, procurorul DNA a arătat că redarea în şedinţă publică a convorbirilor neataşate iniţial la dosar nu este relevantă şi a cerut respingerea celorlalte probe. În plus, a solicitat instanţei audirea lui Marius Tucă, fost director editorial al publicaţiei Jurnalul Naţional, pentru lămurirea unor aspecte privind imixtiunile patronilor în conţinutul editorial.



Judecătorii au rămas în pronunţare pe toate aceste cereri şi au stabilit următorul termen pentru 12 mai. Totodată, şeful completului i-a întrebat pe inculpaţi dacă vor să dea declaraţii în cadrul procesului, iar Sorin Alexandrescu, Camelia Voiculescu, dar şi fostul şef al ANAF Şerban Pop şi-au exprimat dorinţa de a fece declaraţii.



În 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de închisoare cu executare şi pe Camelia Voiculescu la doi ani de închisoare cu suspendare, în timp ce Antena 3 şi Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestată la instanţa supremă, care va da o decizie definitivă în acest dosar.



Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, şi fiica sa Camelia au fost trimişi în judecată în 1 octombrie 2013, alături de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, şi de fostul şef al ANAF Şerban Pop.



Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, în mod repetat şi gradual, acte de constrângere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, ameninţându-l cu darea în vileag a unor presupuse fapte de corupţie, astfel încât să îl determine să urmeze conduita impusă de inculpat. Actele de constrângere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmaţii legate de perspectiva declanşării unui scandal mediatic, dar şi prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat că vor fi făcute dezvăluiri cu privire la presupuse fapte de corupţie în care ar putea fi implicat Ioan Bendei.



Anchetatorii susţin că acest spot publicitar a fost realizat din dispoziţia Cameliei Voiculescu şi a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, şi a fost difuzat în perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecvenţă de cinci ori pe zi (în total de 401 ori) de toate posturile TV aparţinând SC Antena TV Group SA şi SC Antena 3 SA.

