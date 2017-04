DNA cere instanţei să interzică procedurile de lichidare sau dizolvare în cazul firmelor Asesoft şi Teamnet, care au fost controlate de Sebastian Ghiţă

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul territorial Ploieşti au solicitat Tribunalului Prahova luarea, pentru o durată de 60 de zile, a măsurii preventive constând în interdicţia iniţierii procedurilor de dizolvare saulichidare privind S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A., sau, după caz, suspendarea procedurilor de dizolvare şi lichidare iniţiate, în situaţia în care, la data judecării prezentei cereri, acestea proceduri au fost deja iniţiate”, anunţă DNA într-un comunicat dat publicităţii miercuri.



Solicitarea procurorilor anticorupţie este făcută în contextul în care la data de 29 martie 2017, a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva celor două firme pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată.



”De asemenea, în cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatelor S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. TeamnetInternational S.A. până la concurenţa sumelor de 13.299.972 lei respectiv 23.195.578,2 lei”, precizează DNA.



Cererea adresată de către procurorii DNA Tribunalului Prahova este motivată prin faptul că prin sentinţele pronunţate de Tribunalul Prahova -Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarele S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A. şi că până la acest moment nu a fost iniţiată procedura falimentului şi dizolvare a celor douăpersoane juridice.



”În cererea adresată Tribunalului Prahova, procurorii arată că măsura propusă are caracter urgent şi se raportează strict la considerentul bunei desfăşurări a procesului penal (prin asigurarea existenţei pe mai departea celor două persoane juridice, a prezenţei lor la termenele de judecată şi a activului patrimonial necesar pentru plata sancţiunii şi a sumelor confiscate în cazul în care se va pronunţa o hotărâre de condamnare definitivă)”, se mai arată în comunicatul DNA.



Teamnet International, firmă deţinută de Sebastian Ghiţă până în 2012, a anunţat, în 20 martie, că a depus cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă la Tribunalul Prahova şi se va concentra în continuare pe reducerea costurilor operaţionale.



”Am luat această decizie la nivelul board-ului Director pentru a ne susţine mai departe ca business şi pentru a ne onora angajamentele faţă de angajaţi, clienţi, parteneri şi furnizori. În perioada imediat următoare, ne vom concentra pe reducerea costurilor operaţionale şi optimizarea proceselor interne, menţinând în acelaşi timp competenţele existente în cadrul companiei”, a declarat directorul adjunct al companiei, Bogdan Nedelcu, în cadrul comunicatului.



Potrivit acestuia, firma va asigura continuitate în dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor de care este responsabilă atât în România, cât şi în alte ţări.



O săptămână mai târziu, completul de la secţia de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Prahova a admis cererea, dispunând deschiderea procedurii generale privind insolvenţa. Conform soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată, administratorul judiciar al Teamnet International, Trust Insolvency, va fi remunerat cu 2.000 de lei.



În perioada următoare, administratorul judiciar trebuie ”să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 din lege”, precizează soluţia.



Termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală a fost fixat de către instanţă la data de 17 aprilie, iar la 5 maiacesta are termen pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, se mai arată în soluţia Tribunalului Prahova.



În luna ianuarie a acestui an, ca urmare a unei solicitări venite din partea News.ro, directorul general al Teamnet Group, Bogdan Padiu, a afirmat că ”informaţia conform căreia Teamnet ar lua în considerare declanşarea procedurii de insolvenţă sau adoptarea oricărei alte măsuri din această categorie este una falsă”.



În ceea ce priveşte compania Asesoft International, pe numele acesteia a fost deschis la Tribunalul Prahova un proces care are ca obiect procedura insolvenţei încă din luna august a anului 2014.



Procesul a fost deschis de către compania Transas Marine International AB, reprezentată în instanţă de către firma de avocatură Muşat şi Asociaţii. Procesul este încă pe rolul Tribunalului Prahova, iar următorul termen este stabilit pentru data de 27 aprilie.



Administratorul SC Asesoft International, Cristian Anastasescu, şi directorul SC Teamnet International, Bogdan Padiu, sunt urmăriţi penal, sub control judiciar, pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor, ambele în formă continuată, precum şi constituire a unui grup infracţional organizat, în cel de-al cincilea dosar în care e cercetat fostul deputat Sebastian Ghiţă.



Cei doi au fost aduşi cu mandat la DNA Ploieşti şi reţinuţi în 27 februarie, de către procurorii DNA. A doua zi, ei au fost prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, Tribunalul Prajova respingând propunerea DNA întrucât ”din probatoriul administrat, cauza nu este încă suficient lămurită în ceea ce priveşte participaţia penală a inculpaţilor Anastasescu Cristian şi Padiu Bogdan în cadrul grupului infracţional organizat (pentru această participaţie penală există anumite indicii), precum şi asupra modalităţii în care inculpaţii au săvîrşit actele de complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian”, se arată în motivarea deciziei.



Luni, Curtea de Apel Ploieşti a respins definitiv contestaţia depusă de avocaţii lui Sebastian Ghiţă la decizia Tribunalului Prahova de emitere a unui nou mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostului deputat, în al cincilea dosar de corupţie în care acesta este urmărit penal de către procurorii DNA. În plus, judecătorii CA Ploieşti au admis contestaţia DNA şi au dispus arestarea şi pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, în condiţiile în care instanţa de fond considerase că nu există suficiente probe pentru această infracţiune şi a emis mandatul doar pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.



Acesta este cel de-al doilea mandat de arestare preventivă în lipsă emis pe numele lui Ghiţă.



În al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghiţă procurorii suspectează că fostul deputat, care până în anul 2012, când a fost ales în Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet Internaţional S.R.L. şi S.C. Asesoft International S.A. a pretins şi primit de la reprezentanţii celor două societăţi sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor instituţii şi autorităţi publice să le atribuie contracte de prestare deservicii IT şi/sau să faciliteze derularea în bune condiţii firmelor ai căror reprezentanţi fuseseră contactaţi, anterior, de către Ghiţă. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achiziţie de programe informatice finanţate din fonduri publice, dar şi din fonduri europene, încheiate între anii 2007 şi 2015 de către mai multe societăţi comerciale cu profil de activitate în domeniul IT şi de asocierea dintre acestea şi societăţile comerciale S.C.Teamnet International S.R.L. şi S.C. Asesoft International S.A.



Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în două dosare penale, cel în care mai sunt acuzaţi foşti şefi din Poliţie şi Parchet din Prahova şi un altul în care este judecat alături de fostul primar al Ploieştiului Iulian Bădescu.



De asemenea, Sebastian Ghiţă mai este urmărit penal şi în alte două dosare de corupţie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România în 2012 şi cel în care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Herţanu este acuzat de fraude cu fonduri europene şi alte infracţiuni, în acesta din urmă fiind cercetaţi şi fostul şef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum şi fiul acestuia Vlad Cosma.



În 10 ianuarie, instanţa supremă a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiţă, în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupţie, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova, omul de afaceri fiind dat şi în urmărire internaţională, prin Interpol. Ghiţă a dispărut în 21 decembrie 2016 şi a fost iniţial dat în urmărire naţională după ce a încălat termenii controlului judiciar.