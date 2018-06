De la Herculane la Annapolis. Povestea cadetului român acceptat la Academia Marinei militare a SUA

Spontan, mândru, dar nu arogant, modelat de bunic, aflat în permanentă competiţie cu fratele lui mai mare, Cornel a reuşit să convingă comisia formată din patru ofiţeri americani printre care şi un colonel că merită să urmeze cursurile instituţiei americane.





Cornel spune că totul se datorează bunicilor săi care l-au crescut. Practic, prin clasa a VI-a, bunicul l-a întrebat dacă nu vrea să urmeze o carieră similară cu cea a fratelui lui care era deja elev la un liceu militar. Cariera militară este oarecum o tradiţie în familia lui Cornel. „Stră-străbunicul meu a fost erou în Primul Război Mondial, iar străbunicul meu a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. A ajuns până la Cotul Donului şi s-a întors. Şi acum am acasă briceagul şi baioneta pe care le-a folosit în timpul războiului. Nu mă despart de ele“, mărturiseşte Cornel.





A dat examen şi a intrat la Liceul Militar din Alba Iulia. Primul trimestru a fost un adevărat coşmar. „Patru luni nu am trecut pe acasă. Până la Crăciun. Era drumul lung şi dacă plecam în învoire la sfârşit de săptămână puteam sta acasă la bunici cel mult 12 ore. Am preferat să nu mai plec“, îşi aminteşte tânărul.





A doua şansă





Acest disconfort a avut efecte directe în rezultatele la învăţătură obţinute de Cornel. Şi este sigur că dacă nu ar fi avut o a doua şansă nu ar fi ajuns să plece să studieze în Statele Unite: „După şocul primelor luni, rezultatele au fost ceva mai bune, dar nu destul cât să pot aplica la Academia din Annapolis. Am avut norocul să se înfiinţeze Colegiul Militar din Craiova. La finalul clasei a X-a m-am mutat. Eram mult mai aproape de Băile Herculane, de casa bunicilor“.





S-a adaptat imediat la viaţa din noul colegiu militar, s-a împrietenit cu colegii, cadrele militare şi cu profesorii. Şi, foarte important, rezultatele au început să se vadă. Astfel, la începutul clasei a XII-a a putut să aplice pentru studii universitare în Statele Unite ale Americii.





Testarea, în stil american





Testele pentru intrarea la Academia Militară Navală a SUA din Annapolis au avut loc în România după ce, în prealabil, Cornel a trimis un dosar cu documentele solicitate de US Navy. A fost testat la Bucureşti, dar totul a fost atent supravegheat de ofiţeri americani special sosiţi din Statele Unite. „Iniţial am fost 12 băieţi care ne-am înscris, dar, de frică probabil, o parte au renunţat şi am ajuns la examinări numai 7. Au fost teste medicale, psihologice, fizice, de limba engleză (TOEFL- n.r.) şi am dat şi BAC-ul american. Pas cu pas, sub ochii vigilenţi ai ofiţerilor americani. Nu ştiu dacă nu aveau încredere, dar cred că au vrut să vadă cu ochii lor că suntem capabili să îmbrăcăm hainele de cadet american. Trei dintre noi am trecut. Unul la United States Air Force Military Academy, Colorado Springs, altul la United States Military Academy, din West Point, New York, şi eu, în premieră după zece ani, la United States Naval Academy din Annapolis, Maryland. În toţi aceşti ani colegii mai mari au tot aplicat pentru statutul de cadet acolo, dar nu au reuşit să treacă de teste. Eu am spart ghinionul“, spune plin de încredere Cornel.





Ce urmează





În câteva zile, proaspătul admis pleacă în Statele Unite. Oficialii Academiei i-au chemat pe el şi pe ceilalţi cadeţi admişi din ţări aliate mai repede cu câteva zile ca să se acomodeze cu fusul orar şi, în general, cu traiul american.





Va intra cu adevărat în pâine după câteva săptămâni, când începe programul de vară al Academiei. „Colegi care sunt la West Point mi-au spus că perioada asta de două luni în care, tuns la zero, faci exclusiv pregătire fizică şi te acomodezi cu viaţa cazonă în stil american este cea mai grea. Statistic, în fiecare an, aproximativ 200 dintre cadeţii noi renunţă“, spune Cornel. „Eu nu-mi fac griji. Am deja destulă armată. Mai greu o să fie că în cei patru ani de Academie o să vin acasă numai de două ori pe an, vara şi de Crăciun“.





Cornel Victor Barbu spune că, după ce va finaliza cursurile şi va trece examenele, se va întoarce în România. „Am încheiat un contract cu Forţele Navale Române conform căruia, după absolvire, trebuie să pun în practică în ţară ce am învăţat în Statele Unite. Opt ani am contract cu MApN, dar probabil o să stau până la trecerea în rezervă. După aceea, pe mare în marina comercială“, a încheiat reprezentantul nostru la United States Naval Academy din Annapolis, Maryland.





Pas cu pas





Cornel Victor Barbu s-a născut pe 9 ianuarie 2000, în Orşova, judeţul Mehedinţi, şi a urmat cursurile învăţământului primar şi gimnazial în Băile Herculane, sub atenta supraveghere a bunicilor lui.

În anul 2014 a fost admis la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul“ din Alba Iulia şi după ce a trecut şi pe la Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu“, în sesiunea specială pentru elevi olimpici şi sportivi, a absolvit cu succes Bacalaureatul. În afară de viaţa militară, Cornel adoră scufundările, ciclismul şi drumeţiile montane.





Viaţa din cazarma din Annapolis





United States Naval Academy din Annapolis, Maryland, este un complex în care învaţă în acelaşi timp aproape 5.000 de studenţi din patru ani de studiu. Aici sunt pregătiţi viitorii tineri ofiţeri ai US Navy şi US Marines Corps. Deşi este o dură şcoală militară de marină şi infanterie marină, Academia nu este exclusiv pentru bărbaţi. Anul aceasta au absolvit-o 259 de tinere care au ajuns locotenenţi. Dintre acestea 33 sunt la Infanteria Marină.





Testele fizice pentru admiterea în Academie sunt destul de dure. De exemplu, mingea de baschet trebuie aruncată cel puţin 28 de metri. În plus, candidaţii trebuie să facă 75 de flotări în două minute, 95 de abdomene în trei minute, iar proba de alergare pe distanţa de 2.000 de metri trebuie terminată în cel mult şase minute. Condiţiile din campus sunt însă de invidiat. Masa este servită în sistem suedez, iar cadeţii dorm câte doi într-o cameră cu grup sanitar propriu. Cam ca la hotel numai că elevii îşi fac singuri curăţenie. Şi controalele sunt foarte stricte. De exemplu, întinderea cearşafurilor pe pat este verificată cu rigla, iar existenţa prafului pe mobilier sau jaluzele este controlată de sergentul dotat cu o pereche de mănuşi albe.