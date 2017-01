Dan Adamescu a murit. Fostul om de afaceri avea 68 de ani

Până la ora transmiterii acestei ştiri, informaţia nu a fost confirmată din alte surse.

În luna decembrie, familia sa susţinea că Adamescu nu mai răspunde la tratament, fiind intubat, şi acuza că nu este lăsată să stea alături de el "în ultimele clipe", potrivit nurorii afaceristului, Adriana Constantinescu.

"Prima dată a fost internat în septembrie, cu septicemie, la Floreasca. I-au aprobat apoi operaţia la genunchi. A mai fost dus câteva zile la Jilava, iar apoi l-au transferat la un spital privat unde a fost operat, este locul unde se află şi acum. Operaţia a reuşit, are un genunchi nou, a mai rămas să facă recuperare. Săptămâna trecută a început să se simtă rău, vineri s-a simţit extrem de rău. De ieri nu mai răspunde la tratament, are septicemie, l-au intubat pentru că nu mai răspundea la niciun fel de stimuli. A cerut sora domnului dreptul să stea lângă el pentru că medicul ne-a spus că mai poate dura până în seara asta, mâine dimineaţă. A cerut la Penitenciarul Jilava, prin avocat, au zis că s-au terminat cele cinci vizite. Nu răspunde la niciun fel de antibiotic. Am sunat la Ministerul Justiţiei, nu ne-a răspuns nimeni. Am sunat la purtătorul de cuvânt al premierului, ne-a spus că va transmite mai departe. De mâine poate fi prea târziu. Medicii ne-au spus că doar o minune poate să-l salveze. A venit cu nenumărate bacterii din închisoare. Stau gardienii în faţa salonului. Medicul a transmis raportul la penitenciar, nimeni nu face nimic. Peste tot, în toate ţările se fac excepţii în caz de accidente grave sau astfel de situaţii, la noi nu. Sora lui vrea să stea cu el în ultimele clipe", a declarat, în data de 26 decembrie 2016, Adriana Constantinescu, nora lui Dan Adamescu, pentru Mediafax.