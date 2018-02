Cum pot fi oprite VIP-urile cu probleme penale să plece din ţară

După ce a lipsit de la mai multe termene în procesele în care este judecată pentru corupţie, Elena Udrea a confirmat zilele acestea că se află în Costa Rica unde este de câteva săptămâni şi prietena ei, Alina Bica. Asta după ce, săptămâna trecută, avocatul acesteia spunea că clienta sa este internată într-o clinică din Atena şi că urmează să se întoarcă în ţară. Sâmbătă însă într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Udrea a anunţat că este în Costa Rica, însărcinată cu gemeni băieţi.





„Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieţi”, a spus fostul ministru. „Costa Rica este o ţară frumoasă şi prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o ţară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am prezentat nişte prieteni foarte buni. Am găsit nişte vechi cunoştinţe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din ţară, dar când lucrurile par ascunse dau naştere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare este ceea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă”, a declarat Elena Udrea. Ea a recunoscut că îi e teamă să ajungă la închisoare. „Da, până la urmă şi din puşcărie se iese. Eu sunt Udrea şi înainte să intru şi să ies din puşcărie. Eu sunt un om care poate trăi în orice situaţie”, a punctat Elena Udrea. Aceasta nu are nici o interdicţie să se plimbe prin lume.





De altfel, marea majoritate a fugarilor de lux ai României nici măcar nu au plecat ilegal din ţară. Printre cei aşteptaţi acum acasă pentru a răspunde acuzaţiilor aduse de procurori se numără Alina Bica, Puiu Popoviciu, Sebastian Ghiţă, Elan Schwartzenberg sau Radu Mazăre. În general, procedura prin care ei au plecat din România este una standard.





Câţiva dintre ei au fost chiar arestaţi preventiv, dar ulterior au fost eliberaţi şi puşi sub control judiciar cu sau fără interdicţia de a părăsi ţara. Statele preferate în ultima vreme de cei care sunt judecaţi pentru corupţie şi care au ales să stea departe de răspundere au fost Marea Britanie, Costa Rica, Madagascar, Israel sau Serbia.





Au fost scăpate anumite persoane?





Specialiştii în Drept consultaţi de „Adevărul” spun că soluţia ideală pentru eradicarea acestor practici ar fi introducerea brăţărilor de supraveghere, măsură care există în lege, dar nu a fost pusă în aplicare. Avocatul Daniel Fenechiu nu exclude interesul autorităţilor de a face scăpate anumite persoane. „Mult mai simplu ar fi să se utilezeze aparatură electronică. Brăţările electronice vor simplifica procedura. Sunt mecanisme care afară funcţionează foarte bine, iar la noi, din motive care mie îmi scapă, nu sunt folosite. Poate că actuala Putere îşi doreşte treaba asta. Dacă am fi avut brăţări, nu ar fi putut să plece nici Mazăre, nici Ghiţă, nici mulţi alţii“, a arătat avocatul.





Şi Gheorghiţă Mateuţ, doctor în drept şi profesor la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, pledează pentru introducerea acestei măsuri. „Brăţările electronice sunt soluţia. Nu înţeleg de ce au fost evitate. Această măsură este prevăzută încă din legislaţia anterioară, prin modificările aduse Legii 281/2003. Sistemul electronic de supraveghere este prevăzut în mod expres şi este inacceptabil ca acest mijloc să nu poată fi pus în aplicare din cauza lipsei mijloacelor tehnice. Ar fi fost o garanţie sigură de respectare a tuturor obligaţiilor procesule“, a afirmat Mateuţ.





Paradisurile exotice, tot mai des ţinte





Specialiştii mai consideră că refugiul în paradisurile exotice nu este întâmplător: aceste state au proceduri de extrădare complicate şi au tot interesul să-i protejeze pe cei care fac investiţii. „În aceste paradisuri, fie nu există proceduri clare de extrădare, fie sunt foarte complicate. Toate aceste zone încurajează investiţiile şi oferă protecţie investitorilor. În Brazilia sau în Argentina, dacă făceai investiţii, puteai să fii şi nazist, că nu te extrăda nimeni. Între timp, în contextul globalizării, în special statele mai mici au iniţiat proceduri similare de atragere a investiţiilor “, a explicat avocatul Daniel Fenechiu.

La rândul său, Gheorghiţă Mateuţ afirmă că este chiar în interesul celor judecaţi să fie prezenţi la proces. „Dacă nu vin la proces, se paralizează orice posibilitate de exercitare a dreptului la apărare, chiar dacă persoana este reprezentată de un apărător. Reprezentarea nu poate să acopere absenţa celui judecat. Pe de altă parte, sustragerea de la judecată implică şi eforturile statului de aducere în ţară a acelor persoane. Statul trebuie să aibă interesul ca sentinţele să fie puse în executare“, a declarat Mateuţ.





Popoviciu a plătit cauţiunea şi s-a ales cu o brăţară





Puiu Popoviciu a aşteptat 9 ani o sentinţă definitivă în dosarul „Băneasa”, iar când să vină nu a mai avut răbdare şi a fugit din România. Cu câteva săptămâni înainte de sentinţa finală, Puiu Popoviciu a plecat nestingherit din România. Nu avea pe numele său nicio interdicţie. El s-a predat ulterior la Londra, acolo unde autorităţile britanice l-au pus în libertate contra unei cauţiuni de 200.000 de lire sterline şi după ce i-au pus o brăţară electronică. Între timp, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv.

În cazul fostului deputat Sebastian Ghiţă, schema a fost un pic diferită. El a dispărut, în 2016, fără urmă, în ultima zi în care beneficia de imunitate parlamentară. Era vizat de patru dosare penale. A fost găsit în Serbia unde se află şi astăzi. Un alt fugar este omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat în urmărire internaţională în luna iunie 2016, după ce Tribunalul Bucureşti a emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui. El este în Israel, ţară care nu extrădează.





Radu Mazăre a părăsit România în prima zi de Crăciun a anului trecut, el plecând cu o cursă aeriană care a avut destinaţia Paris. El nu avea interdicţie de părăsire a României, singura lui obligaţie fiind aceea de a merge la poliţie pentru a semna graficul de prezenţă, aflându-se sub control judiciar. Prezenţa lui a fost semnalată ulterior în Madagascar unde a şi pus la punct o afacere.





Unul dintre amicii vizitaţi de Udrea este, cu siguranţă, Alina Bica, fosta şefă de la DIICOT, care la rândul ei condamnată în prima instanţă în două dosare de corupţie, a plecat în Costa Rica. Conform unor surse, Bica are deja o afacere în această ţară de adopţie.