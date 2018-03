Criza de imunoglobulină împinge România să ceară ajutor ţărilor din UE şi NATO

UPDATE 20:34: Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat de presă prin care a anunţat că a luat deciza de a declanşa Mecanismul European de protecţie civilă pentru asigurarea cantităţii de imunoglobulină necesară pentru tratamentul populaţiei, având în vedere discontinuităţile apărute începând de anul trecut în aprovizionarea cu imunoglobulină umană. Deciza a fost aprobată de premierul României.

"Declanşarea acestui mecanism se realizează în baza Deciziei nr. 1313/2013 a Parlamentului şi Consiliului European, în vederea asigurării cantităţii necesare de imunoglobulină umană pentru tratamentul pacienţilor români. Minsterul Sănătăţii a informat Punctul Local Naţional al Mecanismului European de protecţie civilă din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă despre această decizie şi despre necesitatea ca această instituţie să solicite sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru furnizarea în România a cantităţilor de imunoglobulină disponibile în alte state europene", menţionează ministerul, adăugând că demersurile pentru achiziţionarea imunoglobulinei vor fi realizate de către Compania Naţională „UNIFARM” SA, care va acoperi şi costurile.

Ministerul Sănătăţii a explicat că discontinuităţile în aprovizionarea cu imunoglobulină au fost generate de retragerea de pe piaţă a producătorilor care asigurau peste 80% din necesar.

"În ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sănătăţii în anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback pentru imunoglobulină prin adoptarea de către Guvernul României a Ordonanţei de urgenţă nr. 100 /2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, de scutire de la plata contribuţiei trimestriale a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, în prezent continuă criza de imunoglobulină pe piaţa din România, cu impact vital asupra vieţii pacienţilor diagnosticaţi cu imunodeficienţe primare, boli auto-imune, boli neurologice etc", menţionează Ministerul Sănătăţii.

"Este o solicitare de ajutor prin mecanismul de protecţie civilă pe care l-am activat în această seară pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesară pacienţilor noştri.

Ea a precizat că demersul său a fost determinat de lipsa imunoglobulinei de pe piaţă şi de faptul că pacienţii au rămas fără medicament.

"Am făcut toate eforturile necesare pentru a rezolva această problemă. Statul român a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioadă de doi ani şi totuşi nu s-a întâmplat nimic, pe 6 februarie am anunţat că vom apela şi la acest mecanism. Pentru martie nu se preconizează să intre nicio fiolă, iar în aprilie am ceva promisiuni, dar nu mai cred. Prin urmare l-am informat pe primul ministru şi am primit acceptul să declanşăm această procedură. Această procedură este o alertă la nivel european, prin care se solicită medicamentul pentru România”, a declarat ministrul.

În urmă cu o lună Sorina Pintea anunţa că a primit garanţia distribuitorilor că în luna aprilie vor mai fi trimise alte 1.000 de doze de imunoglobulină, pe lângă celelalte peste 2.000 de doze ce vor mai fi trimise săptămâna aceasta.