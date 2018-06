Criterii pentru ocuparea celor 1.500 de posturi de soldaţi profesionişti scoase la concurs de Armată. Ultimele 10 zile de înscrieri

Concret, cei care vor să ocupe unul din cele 1.210 posturi de militar profesionist trebuie să fi absolvit cel puţin 10 clase şi să aibă vârsta maximă de 50 de ani. În funcţie de arma/specialitatea militară aleasă de candidat, MApN mai poate impune condiţii suplimentare.

centrele zonale de recrutare. După înscriere, primul pas va fi examinarea medicală în centrele specializate ale MApN pentru efectuarea căreia este necesară o adeverinţă emisă de

Examenul clinic care verifică starea de sănătate a candidaţilor presupune prezentarea la medicii militari specialişti în medicină internă, chirurgie, ortopedie, ORL, neurologie, psihiatrie, dermatologie, boli infecţioase etc.

Candidaţii declaraţi „apt” medical vor finaliza dosarele de candidat până la data de 19 iulie 2018.

Referitor la procedurile privind probele efective de concurs în care sunt testate abilităţile profesionale, candidaţii parcurg un proces de selecţie pentru stabilirea aptitudinii psihologice şi fizice pentru îndeplinirea serviciului militar activ.

Probele

Probele psihologice constau într-un test de inteligenţă – care evaluează gândirea logică, raţionamentul, capacitatea de a lucra contra timp, memoria, abilităţile numerice şi vederea în spaţiu şi vocabularul şi un chestionar de personalitate – pentru aprecierea posibilităţilor de adaptare la condiţiile specifice mediului militar.

Probele fizice constau, între altele, în parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 subprobe pe un circuit de 90 de metri lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice de bază. Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis“ sau „Respins“.

Candidaţii pentru anumite categorii de personal (cum ar fi şoferi, paraşutişti, scafandri etc.) vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală şi/sau specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi ”admis” la toate celelalte probe. Cei acceptaţi pentru a ocupa o funcţie de militar profesionist se vor prezenta efectiv la post pe 15 octombrie (candidaţii fără stagiu militar satisfăcut) sau pe 10 decembrie (candidaţii cu armata făcută).

Ce pune la dispoziţie Armata

Conform unei ultime grile de salarizare a MApN, faţă de anul trecut, salariile în Armată au crescut cu 15-20 la sută pentru aproape toate funcţiile. Un soldat este remunerat cu 1.610 lei la care se adaugă norma lunară de hrană de 1.000 de lei. Apoi mai sunt banii de chirie pe care MApN îi decontează dacă militarul nu are locuinţă în localitatea în care se află unitatea militare în care activează.

La capitolul beneficii materiale pot fi încadrate din acest an şi diurnele duble pe care militarii le încasează în comparaţie cu alţi bugetari. Astfel dacă pleacă la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă angajatul beneficiază, pe perioada executării acestor tipuri de misiuni, de suma zilnică de 85 de lei. Apoi, tot din acest an, militarii pleacă în concedii pe banii lor, urmând ca la întoarcere să deconteze cheltuielile în limita sumei de 1.450 de lei.

Termen-limită şi pentru rezerviştii voluntari

Până pe 22 iunie se mai fac înscrieri şi pentru ocuparea celor 3.400 de posturi de rezervişti voluntari. Dintre acestea, aproximativ 380 sunt pentru ofiţeri, 140 pentru maiştri militari, 680 pentru subofiţeri şi peste 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti. Procedura de selecţie este oarecum similară celei pentru angajarea militarilor profesionişti. Dacă este selectat, un rezervist voluntar va intra în programul de instruire. În această perioadă de pregătire, voluntarul primeşte soldă întreagă, la fel ca un militar profesionist. Apoi, cât va sta acasă, solda încasată va fi de 30 la sută din cea a unui profesionist.