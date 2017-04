Claudiu Florică, unul dintre denunţătorii din dosarul „Microsoft I“, este audiat la DNA. Afaceristul este suspect în dosarul „Microsoft II“

În acest dosar, trei foşti miniştri PSD au fost puşi sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul „Microsoft II”. Alexandru Athanasiu (Educaţie şi Cercetare în perioada 2003-2005), Dan Nica (Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în perioada 2000 - iulie 2004) şi Adriana Ţicău (secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada 2003 - iunie 2004, respectiv de ministru în perioada iulie - decembrie 2004) au fost puţi sub control judiciar şi au interdicţia de a părăsi ţara.

Cei trei au fost chemaţi la DNA la două săptămâni după ce preşedintele Klaus Iohannis a transmis avizul pentru începerea urmăririi penale. Cei trei politicieni PSD sunt acuzaţi de fapte de abuz în serviciu, legat de modul în care au iniţiat şi susţinut Hotărâri de Guvern pentru achiziţiile de licenţe „Microsoft”.

Procurorii au trimis în nomebrie o cerere de ridicare a imunităţii la Camera Deputaţilor, pentru ridicarea imunităţii în cazul deputatul Eugen Bejinariu (PSD), pentru abuz în serviciu, fapte care ar fi fost făcute din funcţia de secretar general al Guvernului (2003-2004).

Bejinariu a candidat, la alegerile din 11 decembrie, pe loc eligibil pentru Camera Deputaţilor pe listele PSD. Cererea DNA de încuviinţare a urmăririi penale în cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu a fost retrimisă săptămâna trecută, de plenul Camerei Deputaţilor, pentru două săptămâni la Comisia juridică, la solicitarea deputatului social-democrat Eugen Nicolicea, care a sesizat „un incident procedural”.



Până în acest moment au mai fost puşi sub acuzare, pentru complicitate la abuz în serviciu: Claudiu Florică, fostul director al companiei Fujitsu Siemens Computers (FSC) România, şi doi foşti manageri „Microsoft” România, Silviu Hotăran şi Ovidiu Petrişor Artopolescu.

Prejudiciu de 66,9 milioane de dolari

Ancheta a fost reluată în acest caz, după ce luna trecută patru VIP-uri au fost condamnate definitiv în dosarul intitulat „Microsoft I”: fostul primar al oraşului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan- 6 ani, fostul ministru al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu- 3 ani, afaceriştii Dorin Cocoş şi Dumitru Nicolae- câte 2 ani şi 4 luni. Este vorba de un dosar în care apar numele unor foşti miniştri, pentru care DNA a cerut încă din 2014 ridicarea imunităţii: Ecaterina Andronescu, Şerban Mihăilescu, Daniel Funeriu, Mihai Tănăescu sau Valerian Vreme.

Dacă în „Microsoft I”, procurorii au cercetat şpaga care a fost dată unor demnitari pentru a se semna mai multe contracte IT, în „Microsoft II” anchetatorii investighează cum s-au încheiat aceste contracte. Potrivit DNA, este vorba de un semnarea unui acord de licenţe IT, continuat de două acte adiţionale, iar în urma afacerii statul ar fi fost păgubit cu 66,9 milioane de dolari.

Contractul, fraudă din start

Totul începe pe 15 aprilie 2004, când oficialii Microsoft au oferit Guvernului un acord special pentru obţinerea de licenţe pentru produsele Microsoft, la preţuri speciale guvernamentale. În realitate, discountul de 47 % oferit de Microsoft, s-ar fi transformat în şpagă pentru înalţi funcţionari şi miniştri. Aşa că acest contract s-a încheiat la un preţ dublu faţă de preţul real solicitat de compania Microsoft.

Totul s-ar fi făcut prin intermediul firmei FSC. DNA arată că Microsoft a facturat către Fujitsu Siemens Computers suma de 25,7 milioane de dolari (preţul licenţelor cu discount), iar FSC a refacturat către Guvernul României suma de 54,5 milioane de dolari. Ulterior, contractul a fost extins în noiembrie 2004, deşi nu era necesar acest lucru, pentru achiziţia altor licenţe. Prejudiciu: alte 19, 3 milioane de dolari. În 2008 au fost încheiate alte acte adiţionale, pentru achiziţia a circa 40.000 de licenţe. Statul ar fi fost prejudiciat din nou cu 18,8 milioane de dolari. De fiecare dată, FSC ar fi fost interpus între Microsoft şi Guvern.

Bejinariu, avocatul din Guvern

Procurorii DNA arată că Bejinariu ar fi iniţiat şi susţinut mai multe hotărâri de Guvern prin care se aprobau încheiere unor contracte între Guvernul României şi FSC, privind produse Microsoft. În acestea se arăta, în mod nereal, că FSC are calitatea de unic distribuitor pentr aceste produse, sau că statul are nevoie de închirierea unor licenţe IT.

Florică este acuzat că pentru a crea aparenţa că FSC este unic distribuitor al produselor Microsoft şi pentru a se evita organizarea unei licitaţii publice, a semnat ofertele comune FSC – Microsoft România din datele de 2 octombrie 2003, respectiv 12 martie 2004. Din partea Microsoft, aceste oferte au fost semnate de Hotăran şi Artopolescu. „Cele două oferte conţineau preţuri cu mult supraevaluate faţă de sumele cu discount pe care le cerea în realitate compania Microsoft”, acuză DNA.