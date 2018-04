Cezar Preda, printre suspecţii unui caz de corupţie internaţională. Miza: Raportul APCE privind prizonierii politici din Azerbaidjan

Potrivit raportului unei comisii de anchetă internă a APCE, în ultimii ani, în timp ce Azerbaidjan îşi făcea lobby pe lângă acest organism, raportorii privind respectarea drepturilor omului au fost selectaţi mereu din rândul politicienilor ”prieteni” ai statului respectiv. Pe lista raportorilor respectivi apare şi liberalul Cezar Preda.

Preda a fost principalul raportor pentru Azerbaidjan, alături de austriacul Stefan Schennach. Cei doi au vizitat Azerbaidjan de mai multe ori, ocazie cu care au făcut mai multe declaraţii controversate în ceea ce priveşte situaţia drepturilor omului, în special Preda. Un membru al secretariatului APCE audiat de comisia de anchetă a lansat acuzaţii la adresa lui Cezar Preda, care ar fi ales să viziteze Azerbaidjan doar pentru a pariticipa la Marele Premiu de Formula 1. Cazarea a fost achitată cash de către un necunoscut. Ulterior, s-ar fi spus că suma a fost achitată de ambasada României.

„Dl. Cezar Florin Preda a încălcat paragrafele 1.1.3 şi 2.1 din Codul de Conduită al raportorilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi Codul de Conduită al Comitetului de Monitorizare", se arată în concluzia raportului.

Organismul independent de anchetă, format din Sir Nicolas Bratza (Marea Britanie), fost judecător şi fost preşedinte al CEDO, Jean-Louis Bruguière (Franţa), fost judecător specializat pe cazurile de terorism, şi Elisabet Fura (Suedia), fostă judecătoare la CEDO, a dat publicităţii un raport voluminos de peste 200 de pagini, la un an după ce APCE a demarat o anchetă pentru a face lumină în acest dosar denumit "Caviargate".

În ceea ce-l priveşte pe Cristian Preda, organismul de anchetă afirmă că „nu a găsit dovezi directe că ar fi solicitat sau că ar fi fost subiectul unei influenţe nepotrivite în calitate de co-raportor în Azerbaidjian, membru în Comitetul de Monitorizare. Acuzaţiile de corupţie şi conflict de interese formulate la adresa sa de dl. Ilgar Mammadov nu au fost susţinute de alte dovezi în afară de faptul că ar exista o statuie a Preşedintelui Heydar Aliyev în Bucureşti”.

Cu toate acestea în raport se face referire la o serie de mărturii cu privire la „comportamentul neobişnuit” al deputatului liberal.

„Totuşi, Organismul de Anchetă notează că mai mulţi martori şi-au exprimat opiniile şi îngrijorările cu privire la comportamentul neobişnuit al dl. Preda în vizitele acestuia în Azerbaidjian în calitate de co-raportor în cadrul Comitetului de Monitorizare. De exemplu, potrivit declaraţiilor martorilor, a arătat un interes personal cu privire la ţară, invitându-şi chiar membrii familiei să-l însoţească în misiune; costurile şederii sale au fost acoperite într-o manieră neobişnuită; nu a fost activ în misiunea sa şi nu a participat la mai multe evenimente oficiale, deşi în acelaşi timp se deplasa prin ţară, în afara aranjamenetelor oficiale de protocol ale APCE; comunitatea diplomatică din Baku a fost de părere că dl. Preda are interese de afaceri în această ţară”.

Concluzia raportului este că parlamentarul român nu a acţionat în mod responsabil şi că „nu s-a abţinut de la gesturi care pot arunca o umbră de îndoială asupra neutralităţii sale”.

„Organismul de Anchetă nu are motive să pună la îndoială credibilitatea martorilor care au făcut declaraţiile de mai sus sau acurateţea evenimentelor descrise. Aşa stând lucrurile, Organismul de Anchetă consideră că, indiferent dacă a fost sau subiectul unor influenţe necorespunzătoare, dl. Preda nu a acţionat ca un raportor responsabil şi nu s-a abţinut de la gesturi care pot arunca o umbră de îndoială asupra neutralităţii sale. Mai mult, nu a abordat misiunea în această ţară într-o manieră conformă cu mandatul de raportor."

Cezar Preda susţine că acuzaţiile care i se aduc nu au legătură cu fapte de corupţie, iar unele dintre acesta sunt lipsite de temeiuri.

”Vreau să facem două precizări. Eu sunt acuzat pentru abateri de la codul de conduită etică. Modul în care este judecat un raportor este în baza raportului pe care îl prezintă. Am prezentat cel mai critic raport la adresa Azerbaidjanului. Aceste alegaţii nu sunt de corupţie. Să spui că Cezar Preda are afaceri cu petrol în Azerbaidjan, vă daţi seama ce prostie? Familia mea a fost în Azerbaidjan în timpul Jocurilor Europene, au fost foarte mulţi români acolo. Eu atunci nici nu eram raportor pe Azerbaidjan. Soţia şi fata mea au fost acolo, au stat trei zile, s-au întors, foarte bine. Ce nu e normal în asta? Pentru jurnalişti e normal să dezbateţi aceste lucruri. La absolut toţi raportorii le-au găsit câte un articol din codul de conduită. Nu zic de cei acuzaţi de corupţie, e treaba lor”, a declarat Preda, la Antena 3.

„Toţi raportorii, din 2001 până în prezent, sunt băgaţi. Nu există raportor să nu fie criticat. Dar aici contează ce scrii în raport, nu ce cred unii sau alţii. Cum a zis Ilgar Mammadov că eu sunt în conflict de interese pentru că există o statuie a lui Heydar Aliyev în Bucureşti. Vi se pare corect ca trei judecători să scrie aşa ceva? Bine, ei scriu pe urmă că nu se confirmă. Sau că am fost la Grand Prix. Păi există biletele de avion, am plecat cu două zile mai devreme, nu am fost la Grand Prix. Tu te iei după ce spune unul şi scrii acolo? Pe urmă scrie că da, s-a verificat şi nu am fost. Sau faptul că circulam cu o maşină neagră. Dar ambasadorul ce maşină are? Eu nu mă pricep pe acolo, unde m-au dus, acolo am fost. Deci lucruri de genul acesta să fie cuprinse într-un raport sunt cusute cu aţă albă. Dar chiar şi aşa, eu am cele mai puţine încălcări ale Codului de Conduită, care sunt nişte prevederi generale. Ce măsuri să iei în cazul lui Preda, dacă în cazul lui te referi doar la chestiuni generale?”, a susţinut în continuare parlamentarul liberal în apărarea sa.