Ce spun doi piloţi americani despre elicopterul care va fi fabricat în România: puternic şi foarte fiabil

Del E. Livingston şi-a început cariera de pilot de elicopter în 1968, în războiul din Vietnam. Era epoca de glorie a bătrânelor Huey (Bell UH-1 Iroquois), iar Livingston era pilot de elicopter de evacuare medicală, relatează news.ro





Era o altă epocă în materie de tehnologie a elicopterelor spre comparaţie cu cea actuală.





"Un elicoper de acum, cum este H215, este mult mai uşor de pilotat. Concepţia elicopterului este excepţională, este ca o maşină nouă", a spus Livingston, pentru News.ro.





Fostul pilot din războiul din Vietnam, cu o lungă carieră ulterioară în sectorul aeronautic militar şi civil din Statele Unite, este acum vicepreşedinte al American Eurocopter Corporation şi cunoaşte bine toate elicopterele americane şi europene intrate pe piaţă în ultimele decenii.





Pilotul veteran ştie care sunt puntele forte ale modelului H215, care şi-a făcut deja intrarea pe piaţa americană.





"H215 este o continuare a conceptului Puma, au continuat în permanenţă să-l îmbunătăţească. Pentru un pilot, este foarte uşor de operat, pare, de fapt, un model mult mai mic, deşi este un elicopter mare. Şi oferă siguranţă, ceea ce este foarte important", a explicat Livingston.





Pilotul american a testat recent modelul H215 în condiţii dificile de operare, în America de Sud, pe un traseu prin Chile, Peru, Ecuador şi Bolivia.





"În 140 de ore de zbor nu am avut nicio problemă. Elicopterul are un avantaj legat de mentenanţă, pentru că aceasta nu consumă timp. Pentru un pilot, senzaţia este că este foarte robust şi foarte bine construit", a mai spus Livingston.





Un alt pilot american cu experienţă care a zburat la comanda unui H215 este Brian Neuhoff, manager certified training al subsidiarei Airbus Helicopters din Grand Prairie, Texas.





"Prima impresie: uşurinţă de manevrare şi putere. Este o capodoperă de elicopter, foarte stabil şi cu multă putere, foartă multă putere, şi este o plăcere să îl pilotezi", a spus Neuhoff, pentru News.ro.





Calităţile elicopterului sunt remarcate şi de clienţii americani.





"Am vorbit recent cu un client din Statele Unite care a cumpărat două elicoptere H215, mi-a spus că el consideră că este foarte fiabil, se potriveşte pentru foarte multe misiuni, de la transport de personal până la transport de echipamente. În plus, este fiabil şi în condiţii dificile de zbor, am zburat fără probelem cu un elicopter care avea agăţat pe troliu o greutate de 2.500 de kilograme", a mai spus Neuhoff.





În toamna acestui an, uzina din Ghimbav va moderniza două elicoptere Super Puma ale Gărzii de Frontieră a Finlandei la standardul H215, o premieră care va fi urmată de începerea producţiei de aparate H215, cel mai probabil din 2019, în funcţie de momentul în care se atinge numărul minim de comenzi, pentru 16 aparate, considerat necesar pentru demararea producţiei.





Recent, Airbus Helicopters a semnat cu compania românească IAR un acord general de cooperare exclusivă pentru producerea în România a elicopterului multirol H215M, IAR devenind contractor principal pentru orice posibilă comandă de elicoptere a Ministerului Apărării pentru a-şi înlocui flota îmbătrânită de elicoptere.





Acordul a fost încheiat în contextul în care Airbus Helicopters a finalizat anul trecut o fabrică nouă în Ghimbav, cu suprafaţa de 10.000 de metri pătraţi, unde va fi produs elicopterul H215, inclusiv cu versiunea militară H215M.





Deocamdată, uzina este închisă, dar odată ce se obţin comenzi pentru cel puţin 16 aparate, producţia va fi demarată rapid, existând uzina şi angajaţii deja pregătiţi şi şi păstraţi de Airbus la Ghimbav.





Airbus Helicopters va produce primul aparat la noua fabrică de elicoptere de la Ghimbav, inaugurată anul trecut, dacă obţine suficient de repede numărul de comenzi necesar pentru lansarea producţiei, grupul francez vizând în special un contract pentru înlocuirea flotei de elicoptere Puma ale armatei, potrivit declaraţiilor reprezentanţilor grupului.





Principalul atu pe care francezii de la Airbus Helicopters îl scot în evidenţă este faptul că au construit deja o uzină nouă la Ghimbav pentru a produce elicoptere atât pentru România, cât şi pentru export, ceea ce ar contribui la economia României.





În schimb, americanii de la Bell, principalii concurenţi ai Airbus pentru contractul privind elicopterele militare ale României, ar fi dispuşi, din informaţiile disponibile, să construiască în România doar unele părţi ale elicopterelor, aparatele fiind, practic, importate în mare parte de la producătorul american.





Noua fabrică a Airbus Helicopters de la Ghimbav are o capacitate maximă de 15 elicoptere pe an.





"Nu pare mult, dar în realitate este. 15 elicoptere (pe an) reprezintă mult. Dacă iei în calcul următorii 30 de ani, pentru că investiţia este pe 30 de ani, sunt 450 de elicoptere. Este mult, mai ales în cazul unor elicoptere de această dimensiune şi complexitate. Pentru a produce 15 elicoptere, avem nevoie să avem vizibilitate pentru următorii patru-cinci ani", a declarat recent Olivier Michalon, vicepreşedinte senior pentru Europa în cadrul Airbus Helicopters, într-o discuţie cu jurnaliştii români.





Reprezentanţii Airbus Helicopters spun că orice comandă din partea României poate fi o opţiune, fie din partea Armatei sau a Ministerului de Interne, dar se gândesc în primul rând la înlocuirea elicopterelor Puma ale aviaţiei militare, dintr-o generaţie veche de 45 de ani, chiar dacă unele au fost modernizate la standadul SOCAT.





"Dacă te uiţi la necesităţile din României - şi nimeni nu ştie mai bine decât ministerele despre numărul necesar de elicoptere -, estimarea noastră este că, pentru modernizarea întregii flote militare a României, este nevoie de 40-50 de aparate", a spus Michalon.





Reprezentanţii Airbus Helicopters spun, însă, că modernizarea flotei de elicoptere militare se poate face în timp.





"Poate fi un prim contract, de cinci elicoptere pe an pentru România, iar celelalte zece elicoptere pe an (din capacitatea uzinei, n.r.) vor fi acoperite de piaţa de export", a explicat Michalon.





Preţul unui aparat H215 este diferit în funcţie de dotarea cu echipamente, dar reprezentanţii producătorului scot în evidenţă flexibilitatea modelului, care poate fi folosit atât pentru transport de trupe, de personal civil sau de echipe de comando, cât şi pentru supraveghere aeriană, suportul infanteriei la sol sau chiar pentru lupta antisubmarin.





Un nivel de 20 milioane euro pentru un aparat poate fi considerat un prim reper, dar preţul depinde de echipamentele instalate şi de numărul de aparate comandate.





""Preţul va fi proporţional cu cerinţele guvernului român. Nu ştim ce echipamente vor dori instalate. Pot fi foarte simple, şi vor costa mai puţin, dar pot fi echipamente foarte complexe, şi preţul va fi mai mare de 20 de milioane de euro", a subliniat Michalon.





Airbus consideră că, pentru România, avantajul proiectului ar fi atât militar, cât şi economic.





Potrivit reprezentanţilor Airbus Helicopters, există o cerere în creştere pentru elicoptere, şi nu doar în Europa.





Astfel, compania are deja comenzi din întreaga lume pentru modelul H215, însă aceste comenzi nu implică deocamdată fabricqa de la braşov.





Anul trecut, producătorul a semnat pentru modelul H215 contracte cu poliţia germană, cu aviaţia militară din Spania, cu Chile şi cu state din Orientul Mijlociu.





Însă o comandă din partea statului român este esenţială pentru lansarea producţiei la noua fabrică de la Ghimbav.





Totuşi, reprezentanţii Airbus se feresc să considere că ar fi vorba de o condiţie sine qua non.





În 13 septembrie 2016, fabrica de elicoptere de la Ghimbav a Airbus Helicopters a fost inaugurată oficial, în prezenţa preşedintelui francez François Hollande şi a premierului român Dacian Cioloş.





Airbus Helicopters a precizat că intenţionează să creeze în România un cluster de furnizori care să livreze soluţii şi echipamente pentru fabrica de elicoptere de la Ghimbav, finalizată recent, însă producţia nu vqa începe decât după ce compania va primi "o comandă semnificativă care să asigure fluxul minim de producţie", a anunţat luni subsidiara românească a constructorului european de elicoptere.





În 2016, Airbus Helicopters a înfiinţat în România filiala Airbus Helicopters Industries, care se ocupă de construcţia şi gestionarea liniei finale de asamblare a elicopterelor H215.





La dezvoltarea proiectului H215, care are atât o versiune militară, cât şi una civilă, în România participă deja companiile româneşti IAR, Aerostar, Aeroteh şi Turbomecanica.





Potrivit reprezentanţilor Airbus Helicopters, întreaga piaţă mondială va fi deservită de la Braşov pentru toate elicopterele din gama H215, care avea şi o denumire comercială distinctă.





Ministerul Apărării din România, care deţine echipamente învechite la aproape toate capitolele, ar trebui să beneficieze de bugete mărite substanţial în următorii zece ani, de cel puţin 2% din produsul intern brut (PIB).





Elicopterele Puma ale Armatei, fabricate în anii '70 în România sub o licenţă cumpărată din Franţa, au motoare considerate de specialişti prea slabe pentru perioada actuală, iar tehnologia este depăşită.





Armata a modernizat 25 de aparate la standardul SOCAT în perioada 1999-2005, printr-un contract cu IAR Braşov şi firma israeliană Elbit.





Însă Airbus sugerează că o nouă modernizare a vechilor aparate Puma ale armatei nu ar fi o opţiune de dorit, în condiţiile în care procurarea pieselor de schimb, spre exemplu, este tot mai dificilă pentru un model ieşit din uz.