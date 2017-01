Asociaţii de magistraţi, despre înregistrările lui Ghiţă: Organele statului trebuie să facă cercetări. Se poate ajunge la învrăjbire socială

În legătură cu acuzaţiile lansate de Sebastian Ghiţă, reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi spun că se poate ajunge la "învrăjbire socială" dacă nu vor fi luate măsuri urgente pentru ca instituţiile statului să lămurească problema implicării serviciilor secrete în actul de justiţie.

Preşedinta Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), Andreea Ciucă, a declarat, în urma întâlnirii cu ministrul Justiţiei, că s-a convenit ca discuţiile pe legile justiţiei să fie reluate. "Sunt o seamă de aspecte şi în procedura penală, şi în procedura civilă care trebuie revăzute şi pentru că aduc greutate sistemului judiciar şi aduc probleme care revin în faţa noastră", a spus preşedinta AMR.



Şi Dana Gîrbovan, preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), a susţinut că discuţiile pe legile sistemului de justiţie vor fi reluate: "Se va discuta şi despre răspunderea magistratului pentru a vedea dacă mai sunt necesare sau nu să se aducă punctual modificări, în special, spunem noi, privind inspecţia judiciară şi statutul inspectorilor judiciari”.



În legătură cu înregistrările prezentate de fostul deputat Sebastian Ghiţă, Gîrbovan a spus că aceste chestiuni trebuie lămurite, şi nu lăsate să plutească în spaţiul public fără a avea un răspuns din partea instituţiilor.



"Este treaba Parchetului General, este o anchetă în curs, este treaba Inspecţiei Judiciare a CSM şi a comisiilor de control din Parlament, fiecare trebuie să-şi facă treaba şi să răspundă opiniei publice punctual la fiecare din acuzaţiile aduse care, lăsate nesoluţionate, nu fac decât să crească această neîncredere în instituţiile statului. Am cerut de anul trecut lămurirea interferenţei serviciilor secrete în justiţie. Vom continua demersurile începute pentru a avea un răspuns la ele”, a mai aratăt preşedinta UNJR.



Ea a mai precizat că singură instituţie care le-a oferit un răspuns parţial a fost CSAT.



Şi preşedinta AMR a spus că asociaţia a făcut din 2015 demersuri pentru a clarifica dacă există magistraţi care au relaţii neprincipiale cu reprezentanţi ai serviciilor secrete, fără a primi răspunsuri.



"Din păcate, am primit răspunsuri vagi ori n-am primit răspunsuri deloc. Ne delimităm până în pânzele albe de chestiunea dosarelor fabricate, cum am putea să admitem că un om poate fi trimis la închisoare într-o astfel de conjunctură, într-un dosar fabricat?. A lăsa să plutească în aer aastfel de chestiuni poate duce efectiv la o învrăjbire socială. Lumea ne arată cu degetul şi va spune <<uite acoperiţii din justiţie ce fac cu noi>>. Noi nu puteam răspunde în acelaşi fel şi trebuie să aşteptăm un rezultat din partea organelor competente care trebuie să facă cercetări”, a adăugat Andreea Ciucă, la finalul întâlnirii de marţi cu ministrul Justiţiei.