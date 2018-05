Adevărul Live, ora 15.00. Profesorul Efraim Inbar, în dialog cu Cristian Unteanu: Ierusalimul şi noua ecuaţie strategică în estul Mediteranei

Este preşedintele Institutului de studii strategice din Ierusalim. Este unanim recunoscut drept unul dintre cei mai mari specialişti pe plan mondial în analiza surselor conflictului israelo-palestinian şi a dezvoltărilor strategice în Orientul Apropiat. Deţine o expertiză unică în analiza unor domenii extrem de sensibile aşa cum ar fi relaţiile SUA-Israel, politica SUA în Orientul Apropiat, domeniul nuclear şi relaţiile ţării sale cu alte ţări din regiune. A scris cinci cărţi de succes printre care cea din 2008, Israel's National Security: Issues and Challanges from the Yom Kippur War a devenit foarte rapid un succes şi este acum considerată drept o sursă inconturnabilă de informaţii şi analiză pentru oricine care vrea să înţeleagă problematica întregului Orient Mijlociu.

Un invitat de excepţie care poate lămuri o serie dintre întrebările legate de desfăşurarea unor evenimente care provoacă tensiuni majore în Orientul Apropiat, ne poate defini importanţa momentului de azi de la Ierusalim, poate analiza perspectivele unui eventual conflict cu Iranul dar şi poziţiile critice ale Rusiei, Chinei şi majorităţii ţărilor europene în raport cu decizia Preşedintelui Donald Trump. Să vedem care sunt, dacă mai sunt, şansele de pace în regiune.

Rămâneţi pe www.adevarul.ro pentru a urmări această emisiune-eveniment.