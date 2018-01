A murit Verestoy Attila. Senatorul UDMR avea 63 de ani. A fost parlamentar din 1990 neîntrerupt

Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, după ce, anul trecut, a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Parlamentarul maghiar, care urma să împlinească 64 de ani pe 3 martie, se afla în plin tratament la o clinică din Viena. Verestoy Attila a intrat în politică imediat după Revoluţie, ca membru fondator al UDMR. În 1990 a fost ales senator de Harghita şi a rămas senator, neîntrerupt, până ieri. A fost unul dintre cei mai importanţi parlamentari UDMR, din 2000 fiind membru al Comisiei pentru controlul activităţii SRI.

Reacţii

Marko Bela, fost preşedinte UDMR: ”Ştiam că este bolnav, dar speram foarte mult să treacă de această încercare. Îl regret ca şi prieten şi pentru tot ce înseamnă pentru UDMR. A avut un rol extrem de important în ceea ce priveşte construcţia democratică din anii '90 din România, un adept al dialogului, al colaborării între români şi maghiari, între UDMR şi partidele româneşti. A făcut parte din generaţia care a construit instituţiile democratice”.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD, pe Facebook: „Am aflat cu tristeţe vestea privind trecerea în nefiinţă a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai îndelungată activitate, un lider al UDMR care şi-a pus amprenta asupra multor proiecte legislative, esenţiale pentru România, dezbătute şi adoptate în ultimii douăzeci de ani! Un partener de dialog şi de dezbateri constructive! Dumnezeu să-l odihnească!“.

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR, la Digi 24: ”De la el am învăţat consecvenţa, că niciodată să nu te laşi bătut, a avut capacitatea de a relua dialogul, de a insista, de a aduce argumente”.

Ion Iliescu, fost preşedinte, pentru Mediafax: „Am aflat cu mare tristeţe această veste. Attila Verestoy a fost prezent, imediat după Revoluţie, în toate etapele vieţii noastre politice – pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentanţii comunităţii maghiare, a UDMR, care a fost prezent în toate activitatea noastră, deschis la cooperarea eficientă a tuturor forţelor politice din ţară”.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: „Efemeritatea existenţială ne îndeamnă la respect şi preţuire. L-am respectat! Vestea tristă îmi porneşte lacrima despărţirii, în semn de regret pentru cel ce a fost Verestoy Attila, coleg în Parlamentul României. Condoleanţe familiei. Dumnezeu să îl odihnească!“

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, pe Facebook: „Cu profund regret şi tristeţe am aflat vestea decesului colegului nostru, senatorul Verestóy Attila. Attila a fost unul dintre liderii comunităţii maghiare din România care a promovat, în timpul celor 8 mandate în Parlamentul României, democraţia şi interesele ţării în care s-a născut. După Revoluţie, a fost unul dintre cei care au avut o contribuţie decisivă în dezvoltarea UMDR şi în construirea unei relaţii bune între comunităţile maghiară şi română. De-a lungul anilor am colaborat excelent şi am avut în el un partener de dialog onest, care a ales întotdeauna să lase deoparte interesele personale în favoarea unor proiecte importante. Doresc să transmit condoleanţe familiei şi colegilor săi din UDMR. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

28 de ani în Parlament

Verestoy Attila a intrat în politică imediat după Revoluţie, în ianuarie 1990 ocupând funcţia de consilier al Frontului Salvării Naţionale. În acelaşi an, a devenit preşedintele Comisiei Permanente pentru Minorităţi.

„Interesul meu pentru problemele maghiarimii a atras atenţia fostei securităţi. Deoarece am încercat să iau legătura cu preşedintele din acea vreme a Asociaţiei Internaţionale a Maghiarilor, dr. Pungor Ernő, a fost interzisă participarea mea la orice programe la nivel internaţional. Bursa de merit în străinătate pe care am primit-o, în ciuda faptului că a fost acceptată de către conducerea Academiei Ştiinţifice de Cercetare, nu a fost aprobată de securitate“, declara parlamentarul pe site-ul UDMR. Potrivit aceleiaşi surse, Verestoy a luat parte la evenimentele din decembrie 1989, începând cu data de 21. „La prima întâlnire a iniţiatorilor Uniunii (pe 22 decembrie 1989) mi-am asumat rol în organizarea UDMR, sunt membru fondator, înregistrarea oficială a Uniunii a fost sarcina mea (26 ianuarie 1990). Activitatea mea depusă pentru comunitatea maghiară este strâns legată de munca mea din parlament. Ca senator sunt membru în Comisia Parlamentară pentru controlul SRI. Sunt liderul de grup al UDMR în Senat“, afirma senatorul.

Averea senatorului UDRM Verestoy Attila a fost estimată de revista Capital, pentru anul trecut, la 48-50 de milioane de euro. Acesta avea investiţii substanţiale pe piaţa de capital, fiind unul dintre cei mai bogaţi politicieni din România.