VIDEO „Ţăranul român ortodox nu este gay“. O re-vociferare a ultraortodoxismului

Dacă reprezentanţii Bisericii Ortodoxe sugerează că acţiunea are caracter ilegal dar moral, antropologii şi activiştii LGBT spun că e vorba despre o manifestaţie de ură la adresa minorităţilor sexuale. „Am văzut aseară extremişti religioşi care văd peste tot conspiraţii oculte împotriva poporului român. E penibil că trăim într-un stat unde astfel de atitudini sunt încurajate la nivel înalt”, a semnalat, la scurt timp după incident, unul dintre spectatorii prezenţi în sală- regizorul Tudor Giurgiu pe Facebook.

Concret, duminică seara, mai mulţi oameni cu icoane în mâini au început să cânte „Mântuieşte Doamne poporul tău!” şi Imnul României în timpul difuzării filmului „120 de Bătăi pe Minut” la MŢR. De asemenea, manifestanţii au urcat pe scena MŢR cu pancarte pe care scria „România nu e Sodoma şi Gomora” sau „Hey Soros, leave them kids alone”. Protestatarii au afirmat că nu reprezintă nicio asociaţie, fiind doar cetăţeni ai poporului român.

Incidentul vine la cinci ani după ce un alt film, The Kids Are All Right - o poveste de iubire dintre două femei premiată cu Globul de Aur -, a fost întrerupt în aceeaşi sală de la MŢR. Atunci, protestatarii au intonat imnuri religioase şi au strigat, printre altele, „Moarte homosexualilor!” şi „Ruşine, zdrenţelor”, scrie Scena9.

24% dintre persoanele LGBT din România trăiesc în mediul rural, conform unui studiu al Agenţiei Europene pentru Drepturile Fundamentale ale Omului

„În mod nefericit, protestatarii de ieri (duminică), ca şi cei de acum cinci ani, nu au văzut în MŢR un loc al dezbaterii, ci un instrument de propagandă religioasă, făcând un real deserviciu atât imaginii muzeului, ca instituţie publică, cât şi principiului toleranţei pe care religia creştină îl propune ca mod de viaţă. Ne afirmăm cu această ocazie dorinţa de a nu fi transformaţi în terenul minat al unor confruntări care ţin mai degrabă de ideologie decât de credinţă”, a transmis Liliana Passima, directorul interimar al MŢR.

„Adevărul” a încercat să ia legătura şi cu directorul-adjunct al MŢR, Mihai Gheroghiu, care este şi liderul Coaliţiei pentru Familie, organizaţia care a iniţiat legea de modificare a Constituţiei în sensul definirii familiei ca „uniunea dintre bărbat şi femeie”, şi nu „dintre soţi”. Mihai Gheorghiu nu a putut fi contactat spre a exprima un punct de vedere, în pofida insistenţelor.

„Este un act anticultural“

La rândul său, fostul director al muzeului, Vintilă Mihăilescu, a declarat, pentru „Adevărul”, că incidentul reprezintă un atentat la ordinea publică.

„MŢR este o instituţie de stat în care, conform legilor în vigoare, ca să nu vorbim de bunul simţ, nu intră nimeni să facă scandal, aşa, pentru că vrea el - şi cu atât mai mult nu un grup organizat cu această intenţie! Mai mult, este un act anticultural: filmul cu pricina a fost premiat la Cannes nu pentru conţinutul său, ci pentru că este un film bun. Singurul lucru în care cred aceşti ultra-ortodocşi este ura, nu iubirea - ceea ce te pune pe gânduri dacă au înţeles cu adevărat ceva din mesajul christic sau din parabola cu aruncatul pietrei. Nu în ultimul rând, este vorba despre un grup care pare convins că MŢR este lăcaşul lor de cult, pe care au dreptul să-l apere de ceea ce consideră ei a fi profanare. Despre nivelul de educaţie, de civism, de toleranţă nu cred mai este cazul să vorbim“, a comentat antropologul.

Activiştii LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali şi Transgenderi) afirmă, pe de altă parte, că o astfel de manifestaţie nu face decât să propage şi mai multă ură faţă de minorităţile sexuale. „Condamnăm gesturile extreme ale grupurilor ultra-ortodoxe şi conservatoare care propagă prin mesajele lor ura împotriva comunităţii LGBT şi considerăm că autorităţile au datoria să ne protejeze împotriva acestor acte de violenţă. Comunitatea LGBT are dreptul să organizeze şi să participe la evenimente în spaţiul MŢR în condiţiile în care vorbim despre o instituţie publică, de interes pentru toţi cetăţenii indiferent de etnie, rasă, orientare sexuală sau identitate de gen“, a transmis Asociaţia MozaiQ.

Cum se poziţionează BOR

Acţiunea este criticată şi de Biserica Ortodoxă Română, însă numai din cauza modului violent în care manifestanţii au ales să protesteze. „Creştinii, ca şi membrii altor culte religioase recunoscute de stat, au dreptul să îşi exprime public dezacordul faţă de promovarea unor mesaje, inclusiv subversive, care lezează sensibilitatea morală personală şi publică. O formă elegantă de protest va ţine însă întotdeauna cont de respectarea legii şi ordinii. O stilistică agresivă a protestului, oricât de întemeiată din punct de vedere moral, nu e niciodată benefică“, a declarat, pentru „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Ceva mai dur s-a pronunţat preotul Eugen Tănăsescu. „Ortodoxia nu apelează la forme violente de exprimare. Prin urmare, eventualele diferenţe de opinii, chiar şi în privinţa homosexualilor, se rezolvă pe tărâmul disputelor de argumente, nu pe cel al forţei, violenţei, cenzurii, prin metode necreştineşti”, a explicat preotul.

Un film despre activismul LGBT

Acţiunea filmului "120 BPM/bătăi pe minut", regizat de francezul Robin Campillo, care a câştigat Marele Premiu la Cannes 2017, are loc în Franţa la începtul anilor ’90. Pentru că SIDA face nenumărate victime de mai bine de 10 ani, activiştii de la Act Up-Paris îşi intensifică acţiunile în lupta contra indiferenţei generale. Viaţa lui Nathan, care s-a alăturat grupului de curând, este bulversată de întâlnirea cu Sean, un militant radical.