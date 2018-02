Şoferul drogat care a încercat să-şi ucidă soţia bifează o bună parte din Codul Penal. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore

El poate fi acuzat acum de loviri şi alte violenţe pentru că, aşa cum le-a declarat poliţiştilor soţia lui, bătăile pe care le primea de la el intraseră în cotidian. De altfel şi după ce a provocat accidentul, Bîrligea şi-a continuat campania de “altoire” a nevestei până la sosirea poliţiştilor.

Apoi el poate fi acuzat de distrugere pentru că, tot după ce a produs accidentul, a spart cu capul parbrizul unui taxi oprit în zonă.

În plus, Bîrligea va mai fi cercetat pentru consum şi deţinere de droguri după de s-a constatat că era sub influenţa cocainei şi, ulterior, a şi recunoscut acest fapt. Oricum, poliţiştii au găsit în SUV-ul său BMW o cantitate neprecizată din acelaşi drog. Bîrligea poate fi acuzat de conducerea autoturismului sub influenţa substanţelor psihotrope.

În mod evident, cea mai gravă infracţiune de care poate fi acuzat Bîrligea este cea de tentativă de omor. Soţia lui le-a declarat ulterior poliţiştilor că i-a spus că o omoară. Afirmaţia este certificată şi de martori. Conform acestora, după accident bărbatul a continuat să-şi ameninţe soţia cu moartea. "Striga la ea că o omoară. Se băteau cu picioarele, cu pumnii, tăvălindu-se pe jos", a spus un martor.

În fine, la verificări s-a constat că Bîrligea conducea cu un permis de coducere libanez despre care poliţştii cred că ar putea fi fals. Chiar dacă documentul este valid, Bîrligea va fi acuzat şi de conducere fără permis pentru că documentul nu mai este valabil, existând obligativitatea preschimării lui la sosirea în România.

Reamintim că totul a avut loc sâmbătă după-amiază, pe bulevardul Dacia, unde Dragoş Bîrligea, aflat la volanului unui autoturism BMW, a lovit trei maşini. Martorii spun că el a intrat cu viteză foarte mare în intersecţie, a lovit cele trei maşini, apoi a ieşit din autoturism lovindu-şi soţia şi ameninând-o cu moartea. A fost calmat abia după intervenţia poliţiştilor şi dus la Spitalul Floreasca.

Alte patru persoane rănite în accident au fost preluate de ambulanţe şi duse la spitalele Elias şi Floreasca. Conform Brigăzii Rutiere a Capitalei, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care face cercetări pentru infracţiunea de tentativă de omor in rem.