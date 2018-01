UPDATE Şeful Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis. Cătălin Ioniţă, cel care ar fi refuzat iniţial postul, îl va înlocui

El a mai spus că a vorbit cu Carmen Dan şi despre probleme care ţin de organizarea Ministerului Afacerilor Interne.

Mihai Fifor a fost întrebat şi dacă a discutat cu Carmen Dan despre situaţia consilierului acesteia, Valentin Rîciu, vizat în trei dosare penale, el răspunzând că nu.

Raportul lui Despescu

Pe 9 ianuarie, după declanşarea scandalului din Poliţia Română generat de cazul poliţistului acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii frate şi soră, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului Mihai Tudose – la propunerea liderului PSD Liviu Dragnea – cererea de schimbare din funcţie a şefului IGPR, Bogdan Despescu. Ministrul a propus înlocuirea acestuia cu Cătălin Ioniţă de la Direcţia Generală Anticorupţie. Propunerea a fost refuzată însă de Mihai Tudose, care i-a cerut lui Bogdan Despescu să îi prezinte, în termen de o săptămână, un raport.

Raportul prezentat premierului arăta că în opinia lui Despescu 22 de poliţişti trebuie cercetaţi, 11 fiind din cadrul Brigăzii Rutiere, şapte de la Secţia 22 Poliţie şi doi din cadrul Secţiei 18. În raport este indicat ca responsabil şi adjunctul lui, Marius Voicu, care este cercetat disciplinar. În acelaşi timp, şeful Poliţiei Capitalei, Nicu Dragoş, a renunţat la funcţie în urma scandalului. Adjunctul său Marius Ştefan şi-a dat şi el demisia de onoare. Pentru toţi a fost sesizat şi Parchetul Curţii Supreme, pentru a aprecia în ce măsură faptele comise de ei în legătură cu cazul poliţistului Eugen Stan, acuzat de agresiune sexuală, constituie infracţiuni.

Consilierul Rîciu a văzut responsabilitatea

În acelaşi timp, marţi seara, Valentin Rîciu, consilierul cu trei dosare penale al ministrului Carmen Dan, a anunţat că demisionează. „Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului Afacerilor Interne. Nu pentru că situaţia mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzaţie penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul şi decizia aceasta este. Nu am pretenţia de a fi exemplu pentru cineva, dar aşa văd eu ca poliţist responsabilitatea”, este mesajul postat pe Facebook de Rîciu.

Trei dosare penale

Rîciu ar fi cercetat pentru abuz în serviciu, înşelăciune şi ultraj. Într-unul dintre dosare, consilierul MAI este acuzat că şi-a ameninţat un coleg pe o reţea de socializare, în altul este cercetat pentru înşelăciune. În al treilea caz, Rîciu ar fi cercetat pentru abuz în serviciu, după ce ar fi plecat la mare cu sindicatul pe care îl conducea, în timpul orelor de serviciu şi în baza unei semnături false.

Parchetul General a decis cu ceva timp în urmă să verifice tocmai modul în care şi-au făcut treaba procurorii care instrumentează aceste dosare. Astfel s-a descoperit că în două dosare procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti au prelungit fără motiv procedurile nejustificat şi a fost sesizată Inspecţia Judiciară. ;