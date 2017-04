Primarul Sectorului 4 acuză REBU de şantaj deoarece ar refuza să ridice gunoiul şi ar strânge tomberoanele

UPDATE Operatorul de salubritate REBU, firmă cu care Primăria Sectorului 4 a avut contract în ultimii ani, anunţă, joi, că va asigura colectarea deşeurilor menajere până în 10 aprilie, conform contractului. Reprezentanţii firmei spun că administraţia nu a făcut nicio procedură de predare-primire, prin care să asigure continuitatea colectării deşeurilor, iar ridicarea pubelelor, invocată de Primărie în declararea stării de alertă, se referă la o reglementare contractuală.



"REBU SA, compania de salubrizare care a asigurat serviciul de interes public în Sectorul 4 al Capitalei în ultimii 20 de ani, colectează în continuare, până pe 10 aprilie, inclusiv, deşeurile menajere pentru bucureştenii care locuiesc în această zonă, conform contractului în vigoare”, transmit reprezentanţii firmei.



Directorul general al REBU, Florin Cepănariu, precizează că, în urma expirării contractului în 10 ianuarie 2017, Primăria Sectorului 4 l-a prelungit cu 90 de zile, însă nu a iniţiat nicio procedură de predare-primire a serviciului prin care să asigure continuitatea colectării deşeurilor.



"Am înaintat către Primăria Sectorului 4 propunerea de a închiria echipamentele şi resursele umane în speranţa continuării activităţii de salubrizare în serviciul cetăţenilor şi, mai mult, a asigurării unui loc de muncă pentru cei aproximativ 500 de angajaţi REBU afectaţi de încetarea acestui contract. Am făcut demersuri pentru ca iminenta expirare a contractului să nu afecteze un întreg sector şi cetăţenii săi. Am întâmpinat însă un refuz ferm din partea Primăriei”, mai spune Cepănariu.



De asemenea, directorul REBU precizează că ridicarea pubelelor se referă la o reglementare contractuală conform căreia la încheierea contratului recipienţii de colectare daţi în folosinţă către utilizatori trebuie ridicaţi.

Acuzaţiile lui Băluţă

"Este pentru a două oară în ultimele 24 de ore când convocăm Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă. Scopul acestei convocări are legătură cu instaurarea stării de alertă la nivelul Sectorului 4, în concordanţă cu prevederile legii. Discutăm despre un potenţial eşec al serviciului de salubrizare pe care îl identificăm la societatea SC REBU SA, cea care are în vigoare în acest moment un contract de salubrizare. Asistăm la nişte scene parcă desprinse din filme. Spun de un număr de aproximativ 2.000 de recipienţi de colectare a gunoiului. Discut despre gunoaie aruncate pe stradă, discut despre un program de salubrizare stradală nerespectat. Discutăm despre şcoli, spitale, gospodării din care nu se ridică gunoiul de câteva săptămâni”, a declarat Băluţă, joi, la Primăria Sectorului 4.



Edilul a mai precizat că REBU a anunţat oficial Primăria că ridică tomberoanele.



“Împreună cu organele statului vom elabora începând cu ora 18.30 un program de măsuri pe care trebuie să-l aplicăm de îndată pentru a preveni un risc epidemiologic iminent la nivelul Sectorului 4. Este un şantaj la care REBU achiesează. În paralel cu aceste acţiuni de şantaj au apărut ameninţări la adresa mea şi a familiei mele. Copilul meu ameninţat că va fi răpit, eu ameninţat cu moartea. Am acţionat în consecinţă”, a completat Băluţă.



Primarul mai susţine că tomberoanele ridicate de REBU aparţin Primăriei Sectorului 4 şi că a cerut sprijinul justiţiei pentru rezolvarea situaţiei.



“Am cerut sprijin justiţiei. Judecătoria Sectorului 5 a dat termen pe 10 aprilie, am cerut ordonanţă preşedinţială pentru urgentarea cazului. Contractul în vigoare include şi ultima zi. Ei ridică din ce în ce mai multe pubele. Creează haos în comunitatea noastră. Sunt convins că împreună cu Prefectura, Poliţia şi Garda de Mediu vom reuşi să facem un program pe care să-l implementăm de îndată”, a mai spus primarul.



Băluţă a mai precizat că Primăria Capitalei este alături de el şi că încearcă să găsească soluţii, având în vedere că municipalitatea deţine 50 la sută din acţiunile REBU.



“Primăria Capitalei a fost şi este sută la sută alături de Sectorul 4. Chiar dacă acţiunile firmei sunt împărţite 50-50 la sută, decizia se află la celălalt acţionar. Viceprimarul a constatat cu stupoare că nu a fost informat de această situaţie. Gunoiul reprezintă proprietatea municipalităţii. De pe 11 aprilie avem o taxă unică de 5,03 lei pe persoană, mai mică decât taxa REBU. Contractul a fost 20 de ani în concesiune. Taxa am decis să o încasăm altfel, direct la bugetul local. Pentru gunoiul menajer nu avem nicio datorie la REBU. Ei au încasat singuri taxa de la populaţie. (…) Contractul a fost de 100 de milioane de euro pe patru ani. După 20 de ani, contractul a expirat şi am scos acest serviciu la licitaţie. Am avut curajul să nu-l dăm din nou la REBU. Am preferat această soluţie de bun simţ ca până la licitaţie să creăm condiţii egale. Societatea de ridicare a gunoiului a Sectorului 4 a fost îndepărtată în 2011. Legea spune că în mod ordonat şi împreună trebuie schimbate aceste pubele, fiind vorba de un serviciu public”, a mai spus primarul.



El a mai precizat că a dat în judecată REBU pentru înşelăciune, pentru că ar fi prelungit contracte în mod nejustificat. “Nu ne-au dat pubelele şi autospecialele pe care le au, aşa cum spune legea. Modul în care acţionează este ostil şi agresiv”, a încheiat Băluţă.