Primăria Capitalei aşteaptă astăzi ofertele pentru achiziţia celor 400 de autobuze Euro 6

Conform Primăriei Generale, au fost depuse 31 de solicitări de clarificări, 14 notificări prealabile şi 10 contestaţii. Majoritatea au fost respinse de CNSC la 24 octombrie.

Licitaţia pentru achiziţionarea a 400 de autobuze Euro 6, cu grad redus de poluare, a fost lansată în 3 iulie, valoarea estimată a contractului fiind de peste 510 milioane de lei.

La licitaţia iniţială, au depus oferte 15 companii: SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, EVW HOLDING SRL, BMC TRUCK AND BUS SA, MHS TRUCK AND BUS SRL, MERCEDES BENZ ROMANIA SRL, BRIARI`S IND SA, SC MLD GUNS SRL, MEGAROSA TRADE SRL, ECOPEL SRL, SOLARIS BUS&COACH SA, SC NERA CAROSERII SRL, SC BEST ACHIZITII SRL, KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS, THOREB INFORMATION SYSTEMS, MAN TRUCK&BUS AG.

Ce dotări trebuie să aibă autobuzele

Conform caietului de sarcini, cele 400 de autobuze trebuie să aibă podea total coborâtă, 320 dintre acestea fiind din gama de 12 metri lungime, având trei uşi duble, 50 de autobuze din gama de 10 metri lungime, cu două uşi duble şi 30 de autobuze din gama de 18 metri cu patru uşi duble.

Noile mijloace de transport în comun vor fi dotate cu un sistem performant de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat, un sistem wi-fi de conectare gratuită şi sisteme de informare a călătorilor. Noile autobuze vor beneficia şi de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, precum rampă mecanică pentru persoanele care se deplasează cu cărucior şi difuzoare externe pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere.

O altă facilitate importantă pe care o vor avea noile mijloace de transport în comun va fi un sistem de comunicare performant, conectat în timp real cu instituţiile de intervenţie, Salvare, Pompieri, Jandarmerie, pentru un timp de reacţie foarte scurt în cazul unor incidente, dar şi comunicarea cu dispeceratul pentru transmiterea datelor legate de comerţul electronic de titluri de călătorie.

Autobuzele vor fi dotate şi cu sisteme de supraveghere video.

Mijloacele de transport în comun trebuie să fie fabricate de acelaşi producător, trebuie să fie omologate de către Registrul Auto Român, iar ofertantul trebuie să pună la dispoziţie poliţa RCA pentru toate, valabilă cel puţin şase luni.