Mâncare otrăvită împrăştiată lângă o şcoală din Bucureşti fiindcă un câine s-a urcat cu labele pe un copil. Autorul: „Am pregătit un asortiment bogat“

Mai mulţi bucureşteni s-au sesizat după ce în Sectorul 6, în zona Aleea Cetăţuia, au apărut afişe prin care se anunţa intenţia de a otrăvi animale de companie, iar pe jos sunt bucăţi de carne.







„Suntem o echipă formată din câteva familii, care au pregătit un asortiment bogat de mânare otrăvită pentru câinii voştri. Bucatele pregătite cu un amestec atractiv de otrăvuri de şoareci, gândaci, asortiment destul de bogat pentru a nu se chinui prea mult animalele voastre. Bucatele vor fi găsite de câinii voştri în jurul şcolii şi grădiniţei, pe aleile din întreaga zonă“, se arată în anunţul lipit în apropiere de Şcoala nr. 117.

Motivarea celui care a scris anunţul ar fi că „un câine din gaşca voastră s-a aruncat cu labele pe un copil, acesta suferind o sperietură zdravănă şi s-a ales cu hainele murdare“.





* Foto Facebook Andrei Shb

Incidentul a fost sesizat Poliţiei Capitalei. În zonă, potrivit imaginilor postate pe reţeaua de socializare sunt aruncate numeroase bucăţi de carne.



„Am fost la faţa locului cu Poliţia Locală, pe camerele de luat vederi se observă cum vine aseara bipedul şi pune afişele, din pacate nu i se vede faţa. Am luat totuşi o foaie pusă de el pentru a merge la Poliţie să depundem plângere alături de proba pentru ameninţare, să poată preleva amprente de pe foile A4. Am condus Poliţia Locala în locul unde am găsit mâncarea, au făcut poze şi au rămas acolo în aşteptarea unei echipe să ridice probe pentru a determina dacă este otravă sau nu. În caz că nu există otravă rămâne în continuare fapta de «ameninţare» şi mergem până la capăt“, „Am fost la faţa locului cu Poliţia Locală, pe camerele de luat vederi se observă cum vine aseara bipedul şi pune afişele, din pacate nu i se vede faţa. Am luat totuşi o foaie pusă de el pentru a merge la Poliţie să depundem plângere alături de proba pentru ameninţare, să poată preleva amprente de pe foile A4. Am condus Poliţia Locala în locul unde am găsit mâncarea, au făcut poze şi au rămas acolo în aşteptarea unei echipe să ridice probe pentru a determina dacă este otravă sau nu. În caz că nu există otravă rămâne în continuare fapta de «ameninţare» şi mergem până la capăt“, a postat proprietarul unui câine din zonă . (FOTO Facebook Andreea Sinona)