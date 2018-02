Gabriela Firea vrea reglementarea internetului după ce ar fi primit ameninţări cu moartea pe Facebook: Să nu-l lăsăm aşa la voia nimănui

„Nu este prima dată când am primit astfel de ameninţări. La începutul mandatului mi s-a transmis că o să am eu probleme. Că mi se vor face dosare. Mi-au ameninţat familia şi copiii. Legislaţia din România nu pedepseşte astfel de atitudini. Pe internet poţi ameninţa cu moartea, cu desfigurarea, cu bătaia. Nu să cenzurăm internetul, dar nici să nu îl lăsăm aşa la voia nimănui. Trebuie reglementat", a spus Gabriela Firea, potrivit ştiripesurse.ro.

"După conferinţa de azi de la prânz după ce am anunţat că vom avea 400 de autpbuze euro 6 am primit mai multe ameninţări pe facebook şi pe e mail. Se revendica de ce o companie din Turcia a câştigat şi nu una din altă ţară. Primarul e ordonator principal de credite. Am fost mirată de aceste lucruri. Primarul nu face parte din comisii de licitaţie. Ar însemna o încălcare a legii să obligi un primar să dea o licitaţie cuiva. E de domeniul fantasticului. ne interesează legalitatea şi dacă sunt semne de întrebre. Să vină instituţiile statului să verifice aceste licitaţii. Activitatea acestei comisii e mai mult decât legală. Au fost patru ofertanţi, doi din Turcia şi doi din Germania. O companie s-a descalificat în timpul procedurii. Au rămas trei companii. Să avem grijă cum mergem pe stradă că lucrurile nu vor rămâne aşa. Să avem grijă de familie şi copii. E o campanie de defăimare a mea“ a explicat Firea.

„La finalul conferinţei au început să curgă aceste ameninţări. S-a spus că eu sunt vinovată de acest lucru. Voi face şi plângere. Am crezut că e o glumă după primmul mesaj. S-au scurs orele şi s-au înteţit mesajele. M-a pus pe gânduri. Au folosit cuvinte de la periferia vocabularului, apoi ameninţări că o să văd eu ce o să păţesc pentru că am permis ca această companie să câştige licitaţia"“, a declarat primarul general.