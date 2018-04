Rockit Moldova 2018 aduce la Chişinău cei mai buni speakeri internaţionali

Pe scena de la Rockit vor evolua 12 vorbitori, ce vor aborda teme diverse în cadrul discursurilor lor. Printre aceştia se numără Lucian Despoiu – în prezent Fondator şi CEO al Majoritas. Acesta are o experienţă de 15 ani în industria de marketing digital şi peste 20 de campanii politice digitale desfăşurate în întreaga lume. Un alt vorbitor va fi Donie O’Sullivan, care este producător în echipa Social Discovery din New York, iar în prezent deţine funcţia de crainic în ediţiile de ştiri de la CNN. La Chişinău, O’Sullivan va vorbi despre ştirile false şi troli, precum şi despre noul „câmp de luptă” în mass-media modernă.

Zaure Rozmat, în prezent CEO al proiectului media Steppe din Kazahstan, va povesti etapele creării unei afaceri media de succes, împărtăşind lucruri interesante din experienţa sa în calitate de startuper şi antreprenor. David Timiş este un alt vorbitor al conferinţei. Este membru activ al Global Shapers Community, o reţea condusă de tineri care sunt excepţionali în ceea ce priveşte potenţialul şi realizările lor. David a fost numit „Young Leader of the Year” în România în 2016 şi inclus în lista „30 Under 30” creată anual de revista Forbes.

Partenerul senior de afaceri la @Loopaa, antrenorul de succes şi fondatorul cursului Online Mastery Marketing, Călin Biriş, va aborda în discursul să la Conferinţă, subiectul marketingului online. Fondatorul şi directorul companiei „Simpals”, Dmitri Voloşin, va vorbi despre etapele creării unui brand de succes, iar Andrei Copots, directorul de creaţie şi producător executiv în cadrul propriei case de producţie Electric Sheep Film la Kiev, va împărtăşi din secretele lansării unei case de producţie de succes.

La eveniment va participa şi Yaroslav Serdyuk – directorul strategic pe Blockchain în cadrul agenţiei Banda cu sediul în Kiev, fondată în anul 2011 şi inclusă de curând în top cinci agenţii independente din lume, conform Effie Index. La fel, va participa şi Oleg Tomin, directorul creativ la BART şi FINK. El susţine că un proprietar al unei agenţii de publicitate ar trebui să înţeleagă întreg mecanismul de funcţionare a afacerii sale pentru a putea comunica mai eficient cu toţi membrii echipei.

Participanţii la eveniment vor avea ocazia să-l asculte şi pe Oscar Knappers, fondatorul Rockstart, un antreprenor de succes şi un celebru director de ziar. La fel, este vorba despre Borys Musielak, co-fondator al Filmaster, un serviciu de personalizare achiziţionat în 2015 de Samba TV şi Cristina Maxim – designer de pantofi celebru în România şi fondator @Cristina Maxim. Este născută în Republica Moldova, dar activează în România.