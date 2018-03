Cum o tânără din Căuşeni şi-a pus pe roate o afacere cu alun ecologic

Totul a început în anul 2015, atunci când Svetlana Niţoreanu şi-a înfiinţat compania şi a plantat o livadă de alun pe o suprafaţă de zece hectare, în satul Grigorievca, raionul Căuşeni.

Primii paşi în agricultură au fost destul de timizi, iar tânăra antreprenoare a studiat în mod individual tot ce se putea despre alun. I-a lipsit modelul unei femei cu o afacere de succes în agricultură, de la care să se inspire şi să înveţe, dar în schimb s-a entuziasmat de agricultura ecologică după ce a vizitat expoziţia Biofach din Germania. A decis şi ea să meargă pe această cale, aşa că a început să aplice principiile agriculturii ecologice în livada sa.

Anul trecut Svetlana a cules un pumn de alune, iar roada anului 2018, deşi încă nu suficient de mare, va fi certificată ecologic. „Noi nu avem cultura de a mânca produse ecologice. Vom ajunge la aceasta peste câţiva ani. Tocmai până atunci livada va reuşi să intre în roadă deplină şi eu voi face faţă cererii care va fi pe piaţă”, afirmă Svetlana.

Tânăra antreprenoare cunoaşte deja fiecare alun şi fiecare colţişor din livadă, şi lucrează de rând cu angajaţii. Ea optează pentru metode noi de lucru, aşa că anul acesta o parte din lucrări vor fi mecanizate. Svetlana urmăreşte şi oportunităţile lansate de donatori pentru fermierii care intră în circuitul ecologic. Datorită proiectului „Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export”, finanţat de USAID şi implementat de People in Need Moldova, Svetlana a obţinut un grant pentru procurarea sistemului de irigare şi a utilajului de curăţare şi calibrare a alunelor. Aceasta i-a dat şi mai mult curaj să-şi extindă afacerea.

Pe lângă livadă, ea a înfiinţat o pepinieră pentru creşterea puieţilor de alun. Compania pe care o deţine are certificat de producător de material săditor, iar în anul 2017 tânăra antreprenoare s-a bucurat de primele venituri din vânzarea a circa cinci mii de puieţi. Următorul pas este certificarea ecologică a materialului săditor, lucru pe care îl va obţine în doi ani.

Deocamdată puieţii sunt puşi la înmulţit în livadă, iar toamna sunt plantaţi în pepinieră, însă peste câţiva ani, atunci când arbuştii de alun din pepinieră vor fi suficient de mari, aceştia vor avea capacitatea să genereze noi puieţi.

Svetlana priveşte livada ca pe o investiţie şi un business de lungă durată, dar şi ca pe o experienţă care îi aduce bucurii şi provocări. Pentru ea, construirea unui depozit cu o hală de prelucrare, depozitare şi păstrare a alunelor reprezintă o provocare, însă ea contează mult pe susţinerea soţului. În acelaşi timp, ea priveşte cu încredere înainte şi investeşte în propriile capacităţi. Tânăra antreprenoare urmează cursuri de negociere în afaceri şi cursuri de limbă engleză, cunoştinţe care îi vor fi de folos în comunicarea cu viitorii parteneri.

„Pentru mine, agricultorii care au decis să planteze alun sunt mai degrabă parteneri şi nu concurenţi. Consumul pe piaţa internă poate fi acoperit cu uşurinţă, aşa că excesul oricum urmează să fie exportat. Iar la export, pentru a face faţă cerinţelor, mai ales ce ţine de volum, noi ar trebui să ne unim forţele”. Şi Svetlana are dreptate, căci discutând cu importatori din Europa, ei au confirmat cererea mare de alune pe piaţa internaţională, iar importatorii din Turcia şi Italia sunt deja interesaţi de alunele crescute în ţara noastră.

Svetlana are o viziune foarte clară despre cum va arăta afacerea ei peste cinci ani. Depozitul, modern şi bine amenajat, va fi plin cu alune. Livada sa va fi cu vreo 2-3 hectare mai mare decât în prezent, ceea ce pentru Svetlana va fi ideal – ea îşi doreşte o livadă care să-i permită să muncească atunci când este de muncit, dar şi să savureze viaţa din plin. Tânăra antreprenoare ţinteşte piaţa europeană, aşa că peste cinci ani ea este sigură că va cuceri consumatorii externi. Ambiţioasă din fire, îşi mai doreşte să facă şi produse finite, bazându-se pe studierea cererii pe piaţă.

Deşi schimbarea carierei părea o nebunie în anul 2015, totuşi Svetlana susţine: „Nu-mi pare rău că am făcut acest pas. Acum sunt mult mai motivată să fac ceva”. Ea încurajează femeile să iniţieze afaceri şi le oferă câteva sfaturi simple – să nu le fie frică, să gândească bine şi să-şi organizeze ideea de afacere, şi să-şi găsească nişa în care să activeze.

Din propria experienţă Svetlana a înţeles că, după ce porneşti un mic business, depui efort şi vezi primele rezultate, începi să prinzi aripi şi să tinzi spre mai mult. Ea este convinsă că susţinerea USAID şi a organizaţiei People in Need Moldova are un rol important pentru afacerea sa şi abia aşteaptă să vadă cât mai multe produse ecologice autohtone pe mesele consumatorilor din ţară şi de peste hotare.