Cozonacii de Paşti au ajuns pe rafturi

Preţul cozonacului cu brânză, de 500 de grame, porneşte de la 38 de lei, iar cel de un kilogram poate fi procurat cu 68 de lei. Gama de checuri este pe placul oricui, susţine Aliona Cucu. Acestea sunt cu umplutură de vişină, cacao, stafide etc.



La fel în vânzare sunt puse şi checuri „Panettone” după reţetă italină. Preţul acestora variază în funcţie de greutate şi componente. Checul „Armonie”, din aluat de cozonac cu umplutură de caise şi morcov, dar şi fructe zaharisite, de 700 de grame, costă 60 de lei. Checul „Cioco” , cu ciocolată şi stafid, care cântăreşte 600 de grame, costă 78 de lei, iar checul „Dolce cedro”, cu aromă de unt şi citrice, de 500 de grame, se vinde cu 79 de lei. „Panettone Ciocotone” cu gust de ciocolată, cu citrice, cremă de cacao, dropsuri de ciocolată şi fructe zaharisite, cântăreşte 800 de grame şi se vinde cu 123 de lei.



Copiii se vor putea delecta cu checuri special pregătite pentru ei. „Piciul” şi „Junior” sunt checurile cu stafide şi fructe zaharisite şi lămâie. Preţul este de 33 de lei pentru 300 de grame. Schimbarea din acest an ţine de decor. Dacă anul trecut cozonacul era ornat cu dropsuri, în acest an are ciocolata rasă.