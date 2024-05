Novak Djokovici, dezamăgire cruntă înainte de Roland Garros. Rămâne fără finală jucată anul acesta

La două zile după ce a împlinit 37 ani, Novak Djokovici, trăiește o nouă dezamăgire în acest sezon. Liderul mondial a fost învins vineri de cehul Tomas Machac, locul 44 mondial, în trei seturi, 6-4, 0-6, 6-1, în semifinalele turneului ATP 250 de la Geneva, dotat cu premii totale de 579.320 de euro, astfel că sârbul ratează finala, așa cum a făcut-o la toate cele 5 concursuri la care a participat în 2024.

Novak Djokovici spera să ajungă în prima lui finală din 2024 la turneul de la Geneva, însă evoluția sa din meciul cu Machac a fost mult sub așteptări. După înfrângere, Nole a recunoscut că e foarte îngrijorat, precizând că nu e printre favoriți la câștigarea Roland Garros 2024.

La conferința de presă de după meci, Nole a avut un discurs sincer: "Bineînțeles că sunt îngrijorat. Nu am jucat deloc bine anul acesta, în afară de câteva meciuri pe ici, pe colo. Lucrurile sunt ceea ce sunt. Nu mă văd ca favorit la Paris. Voi încerca să iau meciurile unul după altul. Nu am avut o noapte grozavă, iar astăzi a fost greu. Am avut sentimente oribile în prima parte a meciului.

Suferă pe teren

Nu vreau să îi răpesc niciun merit lui Tomas Machac, care și-a meritat victoria, dar nu știu ce să cred despre acest meci. Prefer să îl uit. Nu știu cum am reușit să câștig nici setul al doilea. Speram să joc mai mult de un meci când am venit aici și am jucat trei. Dar mi-aș dori să mă simt mai bine. Nu este plăcut să suferi așa pe teren. Este greu să te concentrezi la tenis când ai alte lucruri în minte. Sper doar să fiu pregătit și sănătos pentru Roland Garros", a transmis Novak Djokovici după înfrângerea cu Machac, din semifinalele de la Geneva.

Sârbul va debuta la Roland Garros, turneu care începe duminică la Paris, contra francezului Pierre-Hugues Herbert.