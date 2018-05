VIDEO Protest la Preşedinţie. Liberalii şi-au manifestat dezacordul faţă de iniţiativa lui Dodon de a apropia Moldova de UEE

Formaţiunea menţionează că acţiunea a avut loc în contextul în care, la data de 14 mai, Igor Dodon, la o întrevedere cu preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele belorus Alexandr Lukaşenko şi cel cazah, Nursultan Nazarbaev, au aprobat acordarea statutului de membru observator al Uniunii Eurasiatice pentru Republica Moldova.



În cadrul acţiunii de protest, Mihai Ghimpu, liderul PL, a declarat că Republica Moldova nu are ce căuta în cadrul Uniunii Eurasiatice, drumul ei fiind spre Uniunea Europeană.





„Avem Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, am obţinut piaţă pentru exporturile Republicii Moldova, libera circulaţie pentru cetăţeni. Condamnăm acţiunile şi spunem: Jos ne-preşedintele Dodon”, a declarat Mihai Ghimpu.



Potrivit deputatului liberal Roman Boţan, Igor Dodon a comis o gravă crimă împotriva poporului, samavolnic impunând Republicii Moldova propria viziune şi a făcut toate demersurile de orientare spre Uniunea Eurasiatică, patronată de Federaţia Rusă. Acesta a mai spus că Igor Dodon nu are aprobarea Parlamentului, astfel Dodon devine uzurpator al puterii de stat.



În faţa protestatarilor a ieşit consilierul prezidenţial, Maxim Lebedisnchi. Acesta a declarat că cetăţenii au dreptul la exprimare. Consilierul a mai spus că Uniunea Eurasiatică este o uniune economică bazată pe principii democratice, Republica Moldova are statut de observator, iar drepturile cetăţenilor moldoveni nu sunt afectate sub nicio formă şi acest statut are de adus doar foloase economiei şi bunăstării Republicii Moldova.