Noul primar de Bălţi, Nicolae Grigorişin, îi cere premierului Filip ajutor pentru depăşirea crizei gunoiului

„Ne vom documenta şi, cu siguranţă, vom interveni, aşa cum am făcut-o de fiecare dată. Fie că vorbim de Chişinău, atunci când a fost o criză extraordinară, dar am găsit soluţii, şi la Bălţi am intervenit iarna trecută, şi de această dată vom interveni acolo unde este posibil şi de competenţa autorităţii centrale”, a spus Pavel Filip.

Potrivit premierului, managementul deşeurilor rămâne o problemă pentru Republica Moldova, pentru că nu a existat o viziune clară în domeniu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului este în proces de cercetare şi urmează să propună o abordare nouă în acest sens.



Din cauza unei datorii de peste 2,3 milioane de lei a Primăriei municipiului Bălţi, gestionarul a închis accesul la groapa de gunoi. Funcţionarii susţin că nu au bani pentru a plăti această datorie.