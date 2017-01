Klaus Iohannis, în plenul APCE: Moldova este extrem de importantă pentru România, nu doar pentru că suntem vecini. Ne leagă moştenirea istorică!

„Republica Moldova este extrem de importantă pentru România, iar asta nu doar pentru că suntem vecini. Ne leagă moştenirea istorică, legaturile culturale şi de limbă, şi dorinţa comună de a construi sisteme democratice şi corecte pentru cetăţenii noştri”. a declarat Iohannis.

Preşedintele român susţine că „România a dovedit în ultimii ani că este un partener de încredere pentru R.Moldova. Am reuşit împreună să construim programe şi să întărim statul de drept, să reformăm justiţia şi sistemul politic. Acest proces are suişuri şi coborâşuri, dar Romania este hotărâtă să continue să fie un partener puternic şi de încredere pentru R.Moldova”.

Klaus Iohannis s-a referit şi la relaţiile moldo-române după învestirea în funcţie a preşedintelui Igor Dodon. El dă asigurări că indiferent de cine câştigă alegerile la Chişinău, România va continua să sprijine Republica Moldova pe calea integrării europene.

„România se arată în continuare deschisă pentru cooperea strânsă cu Republica Moldova şi În ultima lună am analizat relaţia cu R.Moldova în lumina ultimelor alegeri (cele prezidenţiale) şi am decis să devenim şi mai apropiaţi de R. Moldova, să ne întărim relaţia de alianţă, şi să extindem cele opt programe de colaborare. Am decis să continuăm ajutorul financiar pe care îl acordăm R. Moldova, să ajutăm comunităţile locale, să ajutăm la construirea de scoli, la modernizarea transportului local, să ne implicăm constructiv în toate reformele atât de necesare în R.Moldova. Indiferent pe cine vor alege cetăţenii, noi vom rămâne parteneri ai R.Moldova. În opinia noastră, R. Moldova trebuie susţinută să continue drumul pe calea europeană”, a afirmat Klaus Iohannis, scrie Europa Liberă citată de Adevărul.