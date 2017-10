Jurnaliştii de la Chişinău au protestat faţă de regulamentul privind publicarea hotărârilor judecătoreşti

Avocatul Promo-LEX Vadim Vieru a declarat pentru presă că cel mai important detaliu din acest regulament este că numele, prenumele şi alte date ale justiţiabililor vor fi anonimizate. Acest lucru va complica foarte mult activitatea jurnaliştilor de investigaţie, dar şi accesul publicului larg la dosare de rezonanţă.

„Or, atunci când mergi în instanţa de judecată, inclusiv justiţiabilul, trebuie să-şi asume riscul că numele său va apărea pe o hotărâre publică, atât timp cât această hotărâre este pronunţată public şi este publicată pe site-ul instanţei. Nu este ceva ieşit din comun, pentru că avem şi pagina web a instanţelor internaţionale – mă refer aici la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Curtea Europeană de Justiţie, Curtea Penală Internaţională – unde niciodată nu s-a pus problema anonimizării sub aspect general al tuturor hotărârilor care sunt emise. Sunt anumite excepţii sub aspectul anonimizării, însă doar atunci când sunt justificate de anumite circumstanţe”, a notat avocatul.



Jurnalistul de investigaţie Victor Moşneag susţine că acest regulament îngrădeşte accesul la hotărârile publicate pe portalul instanţelor de judecată. Pe lângă faptul că hotărârile nu mai pot fi căutate după nume, conform noului regulament se încearcă şi stoparea căutării şi după numărul dosarului, pentru că agenda şedinţelor de judecată va fi publicată cu trei zile înainte de şedinţă şi va fi ştearsă imediat după proces. Potrivi lui, în acest fel se va pierde urma acestor dosare.



O altă jurnalistă de investigaţie Mariana Raţă a menţionat că sunt mai bine de nouă luni de când a fost eliminată posibilitatea de a căuta hotărârile de judecată după nume şi de când CSM a promis că va veni cu modificări astfel încât jurnaliştii să poată din nou să folosească portalul instanţelor de judecată pentru a găsi hotărârile pe care le caută.

„Ni s-a promis că vom fi incluşi într-un grup de lucru pentru elaborarea regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătoreşti. Vineri am fost anunţaţi că suntem invitaţi la o şedinţă la care să discutăm pe marginea acestui regulament. Tot vineri seara am aflat că regulamentul urmează să fie discutat şi pus la vot în şedinţa de marţi, adică de azi, a CSM, iar întâlnirea la care am fost invitaţi a fost preconizată pentru miercuri, adică pentru mâine, după ce regulamentul va fi votat”, a spus jurnalista.



Nadejda Hriptievschi, director de programe la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, susţine că este necesar un regulament care să permită accesul la hotărârile judecătoreşti. Potrivit ei, se cunoaşte la nivel informal, o versiune propusă de către Curtea Supremă de Justiţie, una mult mai bună decât cea propusă de către CSM, însă şi ea necesită anumite îmbunătăţiri.



„Cred în continuare că autorităţile, în special CSM în actuala lui componenţă, îşi doreşte totuşi să adopte acest regulament şi să înăsprească condiţiile de acces la informaţie. În special, accesul la hotărârile judecătoreşti pentru jurnaliştii de investigaţie, dar şi pentru alte persoane – avocaţi, justiţiari. Acest lucru se întâmplă, din punctul meu de vedere, din cauză că sistemul judiciar din Republica Moldova declarat în reformă, de fapt nu se reformează. El a rămas aşa cum a fost anterior cu probleme de corupţie foarte severe, iar Consiliul Superior al Magistraturii, în loc să lupte cu aceste probleme, inventează probleme şi include noi şi noi restricţii”, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.