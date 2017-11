Igor Dodon: Dacă nu asigurăm statutul de neutralitate, Moldova va fi ruptă în bucăţi

Preşedintele a mai menţionat că, „dacă noi nu ne asigurăm neutralitatea, Republica Moldova nu va mai exista ca stat independent. Ea va fi ruptă în bucăţi”.

„Eu am avut foarte multe discuţii în acest an şi cu domnul Putin, şi cu doamna Mogherini, şi cu alţi actori importanţi. Alaltăieri am avut discuţii cu preşedintele Italiei, în zilele următoare voi fi în vizite oficiale în alte ţări. Ei toţi recunosc că Republica Moldova trebuie să obţină recunoaşterea statutului de neutralitate la nivel internaţional, nu doar în Constituţie, dar în afară de faptul că noi ne numim singuri stat neutru, trebuie să ne recunoască şi la nivel geopolitic”, a declarat Igor Dodon joi, 8 noiembrie, în cadrul evenimentului dedicat lansării cărţii „Statalitatea Moldovei”.