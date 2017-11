FOTO Cum arătau Voronin şi Diacov în anul 2000, pe un litoral din SUA

„Mi-am amintit de această fotografie după ce am citit un articol pe saitul comuniştilor, semnat modest „Vladimir Voronin, comunist”. In articol el îl „condamnă pe trădătorul Diacov”. Pentru că am pledat pentru limba română în discuţia asupra proiectului respectiv de modificare a Constituţiei. Că moldovenii vorbesc limba română toţi aceşti ani eu am vorbit sute de ori, începând cu discutarea Constituţiei în 1994. Şi Voronin ştie foarte bine acest lucru”, a menţionat Dumitru Diacov într-o postare pe Facebook.

Tot în acest context, democratul afirmă că la şedinţa Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret şi sport de miercuri, 15 noiembrie, a repetat faptul că este împotrivă ca acest proiect să fie adus în discuţie în Parlament, „deoarece voturi pentru aprobarea lui nu există, iar „o simplă discuţie” în plen favorizează extremele, nu face altceva decât să dezbine şi mai mult societatea”.

„Şi această poziţie a mea îi este cunoscută lui Voronin. Unii colegi mă intrebau astăzi: de ce atâta înverşunare a liderului PCRM? Şi atunci mi-am amintit de fotografia de mai sus: SUA, Atlantic City, septembrie 2000”, a subliniat deputatul PDM.

„Amatorul de cazinou şi viaţă frumoasă Voronin îi asigura pe americani că va sprigini activ „democratizarea” Moldovei. Pe urmă noi toţi am aflat că „comunistul Voronin” foarte virtuos i-a minţit pe americani, apoi pe ruţi, apoi pe alegători, apoi pe europeni, apoi pe membrii săi de partid, chiar şi mulţi deputaţi din propria fracţiune. Da, mulţi ani l-a minţit pe P. Lucinschi, încurajându-l să promoveze ideea sistemului prezidenţial de guvernare. Şi în ultima noapte, de la 4 spre 5 iunie 2000 s-a răzgândit. Recunosc, şi pe mine nu odată m-a minţit. Acum Vladimir Voronin şi-a dat seama că a rămas singur, făra deputaţi, făra partid, făra alegători. Şi a hotărât să o ia de la început”, a încheiat Diacov.