Fifor: O parte din mediul politic din Republica Moldova s-a inflamat foarte mult când am vorbit de batalionul-mixt, dar nu ducem trupe româneşti acolo

Prezent duminică la un eveniment în Cetatea Aradului, ministrul român al Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a fost întrebat de jurnalişti despre înfiinţarea unui batalion mixt româno-moldovean, după ce discuţii au avut loc, la începutul anului, între miniştrii Apărării ai celor două ţări.

Fifor a spus că discuţiile de la Chişinău cu omologul său Eugen Sturza au fost de principiu şi a arătat că în urma acestora o parte a mediului politic din Republica Moldova ”s-a inflamat foarte mult”.

”Este o discuţie pe care am purtat-o cu omologul meu, excelenţa sa Eugen Sturzam la Chişinău, şi la Bucureşti am discutat acest lucru. S-a inflamat foarte mult atunci o parte a mediului politic din Republica Moldova, probabil că nu s-a înţeles foarte bine, nimeni nu a vorbit de deplasarea unor trupe româneşti în Republica Moldova, nu am avut niciodată în gând o astfel de chestiune, este vorba de un format de pregătire mixtă româno-moldoveană. De altfel, soldaţii moldoveni participă la exerciţii pe care Armata Română le organizează în ţară şi avem o colaborare, zic eu, foarte bună”, a declarat Mihai Fifor.

Ministrul a precizat că discuţiile au fost ”despre o formulă asemănătoare batalionului mixt pe care îl avem pentru proiectul Tisa”, respectiv o unitate pentru situaţii de urgenţă, care să poată fi operativă şi să intervină când este nevoie.

Discuţiile între cei doi miniştrii au avut loc în luna februarie. Câteva zile mai târziu, fostul preşedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin s-a arătat deranjat de vizita făcută de ministrul Apărării din România, Mihai Fifor: „Am văzut că a venit la Chişinău ministrul Apărării român, cu o grămada de generali. Ei vor un batalion mixt. Ce, acest batalion să fie format dintr-un moldovean şi 1 000 de români? Aşa batalion a fost şi în 1918, atunci când cei din Sfatul Ţării au fost obligaţi să semneze Unirea”.