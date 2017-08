Ex-premier: Fără sprijinul UE ne va fi foarte greu să schimbăm lucrurile în Moldova

„Acum ca să revină aproape trebuie să vină alte formaţiuni politice la putere, cu alte viziuni, mai tineri, desigur, care n-au fost implicaţi în toate procesele acestea negative; oameni cu alt nivel de inteligenţă. Desigur, fără sprijinul Uniunii Europene ne va fi foarte greu să schimbăm lucrurile. Şi, în primul rând, eu aş spune că, cu toate problemele pe care le are România, România trebuie să se implice, să încerce să ne ajute”, a declarat fostul premier într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



Valeriu Muravschi mizează cel puţin pe o parte din cetăţenii moldoveni care sunt plecaţi în Occident. Potrivit lui, măcar o parte din ei, dacă s-ar întoarce, ipotetic, vreo 25%, ar fi mult mai uşor să fie schimbate lucrurile în ţară. „Şi eu spun aşa nu numai de aceea că am fost prim-ministru, am şi eu un interes mercantil, mă gândesc şi eu cândva, posibil când n-o să mai fiu, măcar unii dintre nepoţii mei să se întoarcă. În caz contrar, dacă se mai prelungeşte cinci, şapte, opt ani la noi situaţia actuală, Republica Moldova rămâne depopulată absolut”, menţionează fost premier.



Valeriu Muravschi susţine că dacă n-ai imunitate contra puterii, ea te corupe, pierzi contactul cu realitatea, cu grijile oamenilor, cu problemele lor cotidiene. „În jurul guvernanţilor se formează întotdeauna o gaşcă. Gaşca asta în majoritatea cazurilor are şi interese obscure, meschine, personale. Asta a fost cam în tot timpul în aceşti 26 de ani. Actuala guvernare nu se poate plânge că n-are experienţă sau n-are de unde lua experienţa aceasta”, a opinat fostul premier.



Referindu-se la fraudele din sistemul bancar, ex-premierul a remarcat că este un dezastru. Potrivit lui, până la începutul anilor 2000, sistemul bancar era unicul sistem relativ funcţional – se dezvolta, încerca să asigure economia cu resurse financiare. În opinia sa, nu este nicio justificare la ceea ce s-a întâmplat şi cum au încercat guvernele respective să acopere aşa-numitele găuri negre din sistemul bancar.



Întrebat ce-i lipseşte astăzi economiei moldoveneşti ca să fie funcţională, Valeriu Muravschi a declarat că trebuie schimbat totul. În opinia sa, cât timp nu vine o altă clasă politică, alte partide, acest lucru nu se va reuşi. Fostul premier îşi vede viitorul numai în cadrul procesului de integrare şi apropiere cu Uniunea Europeană.