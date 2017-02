Dodon, despre Zinaida Greceanîi: Este persoana care a scos Moldova din datorii la pensii şi salarii

FOTO Igor Dodon via Facebook

„Este persoana care a scos Republica Moldova din datorii la pensii şi salarii, a contribuit semnificativ la diminuarea datoriei interne şi externe a statului, a fost cea alături de care s-a reuşit să avem an de an creşteri ale burselor studenţeşti, locurilor cu finanţare de la bugetul de stat, a pensiilor cu minim 15-20% anual, salariilor, stabilirii relaţiilor bune şi reciproc avantajoase atît în est, cît şi în vest. Atunci cînd am muncit împreună la Guvern, Moldova a înregistrat cea mai înaltă creştere economică, cel mai mare flux de investiţii în ţară, cele mai mari creşteri la garanţiile sociale pentru oameni. Sînt sigur că avem multe de făcut şi de acum încolo pentru Republica Moldova şi cetăţenii noştri”, a menţionat Igor Dodon într-o postare pe Facebook.