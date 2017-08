Dodon afirmă că în societate ar fi apărut un nou fenomen: „Teama de un nou conflict armat în care să fie implicată Republica Moldova”

„Vreau să menţionez în mod aparte un fenomen nou, care iese în evidenţă în ultimii ani, mai ales în ultimele luni – teama de conflicte armate. Mai exact, teama de un nou conflict armat în care să fie implicată Republica Moldova. Tot mai multă lume pomeneşte fraza postbelică – „numai să nu fie război”, „лишь бы не было войны”, deoarece oamenii simt intuitiv că există riscul unor ciocniri interstatale, care să ne afecteze şi pe noi, în cel mai direct mod”. O asemenea stare de alarmare nu a existat de 25 de ani şi datoria conducerii ţării, a tuturor instituţiilor statului, e să evite orice fel de implicare a Moldovei în confruntările geopolitice ale altor ţări. Pentru că riscurile sunt mai reale decât ne închipuim., a afirmat preşedintele.



El a apreciat perioada care s-a scurs de la declararea Independenţei drept „deosebită în istoria poporului moldovenesc”, dar şi-a exprimat regretul pentru lipsa de rezultate semnificative majoritatea populaţiei ţării şi a numit exodul cetăţenilor peste hotare drept „adevărată tragedie naţională”.



„Această perioadă este deosebită în istoria poporului moldovenesc, deoarece am demonstrat că putem asigura continuitatea statalităţii noastre, care a început încă în secolul XIV. Am demonstrat în aceşti ani că păstrăm identitatea de moldoveni, avem capacitatea să edificăm un stat moldovenesc, în ciuda diferitor drame şi provocări prin care am trecut şi trecem. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că nu ne putem lăuda cu rezultate remarcabile în domeniul economic şi social, la majoritatea indicatorilor fiind cu cel puţin 30 la sută sub nivelul celor din ultimii ani ai perioadei sovietice. O treime dintre cetăţenii Republicii Moldova au părăsit Patria, ceea ce reprezintă o adevărată tragedie naţională”, a spus preşedintele Igor Dodon..



Potrivit lui, în particular, starea actuală de lucruri se explică prin lipsa de înţelepciune şi de pregătire a societăţii şi clasei politice din primii ani de Independenţă.



„Cu toate că am dobândit Independenţa, noi nu am avut înţelepciunea sau pregătirea suficientă pentru a o valorifica, ne-am grăbit să distrugem sau să ne debarasăm de multe bunuri rămase din perioada sovietică. Primii guvernanţi au crezut că se poate de edificat şi de început totul de la zero, fără a ţine cont de bogata moştenire industrială şi agricolă a RSSM. Dar au greşit amarnic.

Din anii 1990 încoace, de când am alunecat într-o perioadă nesfârşită de tranziţie spre nu se ştie ce, cetăţenii noştri suferă neîncetat din cauza diferitor probleme economice şi sociale. Nu e cazul să repet acum şirul acestor probleme care s-au tot acumulat de-a lungul anilor”, a declarat şeful statului.



„Iar pentru mine personal, această perioadă a coincis cu obţinerea studiilor, cu făurirea familiei şi creşterea copiilor, cu maturizarea politică. Ca majoritatea absolută a celor de vârsta mea, sunt inseparabil legat cu amintiri, emoţii, regrete, dezamăgiri, dar şi recunoştinţă de această etapă din istoria Moldovei”, a conchis preşedintele Igor Dodon în interviul pentru IPN.