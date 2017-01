Constantin Codreanu: Vom contesta decretul lui Dodon la Curtea Supremă de Justiţie şi vom avea câştig de cauză!

„ Articolul 23 din Legea cetăţeniei RM, invocat de tovarăşul respectiv nu are nicio legătură cu realitatea. Traian Băsescu: a) nu a dobândit cetăţenia RM în mod fraudulos (adică prin înşelăciune sau rea-credinţă); b) nu a dobândit-o prin informaţii false; c) nu a dobândit-o prin ascunderea vreunui fapt pertinent. Plus alte câteva detalii juridice care demonstrează analfabetismul socialiştilor. Mă rog, de la oameni care rup hărţi în Parlament nu ne puteam aştepta la altceva”, a precizat Codreanu pe pagina sa de Facebook.