Cine sunt preşedinţii de ţară care vor vizita Moldova în 2018 la invitaţia lui Igor Dodon

Şeful statului a menţionat că, preventiv, pentru mai-iunie este planificată vizita preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Igor Dodon a anunţat că împreună cu preşedintele turc va fi inaugurată clădirea renovată a preşedinţiei.



De asemenea, şeful statului a menţionat că aşteaptă confirmare la invitaţia lansată către preşedintele Ungariei, Janos Ader, care ar putea vizita Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie în Ungaria.



În premieră, în Republica Moldova ar putea să vină şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, cu care Igor Dodon susţine că este în discuţii.



În ceea ce priveşte plecările peste hotare, şeful statului a menţionat că are invitaţii să meargă anul curent atât în state europene, precum Germania, cât şi în ţări din Comunitatea Statelor Independente.

În plus, Dodon afirmă că are o invitaţie de a efectua o vizită şi în Statele Unite ale Americii, la New York şi la Washington.