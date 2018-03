CEC a respins pentru a doua oară înregistrarea grupului de iniţiativă privind abrogarea sistemului mixt

Preşedinta CEC, Alina Russu, a declarat în cadrul şedinţei, că la verificarea corespunderii datelor de identitate înscrise în lista membrilor grupului de iniţiativă cu cele din declaraţiile şi actele de identitate prezentate sub formă de copie, în 126 de cazuri au fost constatate abateri.

În 71 de cazuri au fost prezentate date incomplete sau eronate – IDNP-ul nu a fost corect indicat în lista membrilor grupului de iniţiativă, declaraţia nu a fost scrisă citeţ, actul de identitate prezentat sub formă de copie a fost indescifrabil etc. În 47 de cazuri nu au corespuns semnăturile din listă, din buletinele de identitate şi din declaraţii. Alina Russu a făcut referire şi la unele prevederi legale, potrivit cărora, modificări electorale nu pot avea loc cu cel puţin un an înainte de alegerile parlamentare.



Decizia privind respingerea înregistrării grupului de iniţiativă a fost susţinută de către şase membri CEC, două voturi au fost împotriva, iar un membru nu se afla în sală în timpul votului. S

ergiu Gurduza, membru CEC, a avut o opinie separată pe marginea deciziei, pe care o va prezenta ulterior. El a spus că argumentele expuse în decizie de către preşedintele CEC nu sunt întemeiate, iar grupul de iniţiativă trebuia înregistrat. Şi Vladimir Şarban, un alt membri al Comisiei, a spus că CEC a luat o decizie incorectă, respingând înregistrarea grupului de iniţiativă.



Prima cerere de înregistrare a grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican a fost respinsă de către CEC acum două luni.