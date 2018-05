BOP: Ion Ceban va lupta cu Silvia Radu în turul doi al alegerilor din Chişinău

Întrebaţi pentru cine vor vota pe 20 mai, 30% din chişinăuieni au răspuns: Ion Ceban (PSRM). 23% ar vota pentru Silvia Radu (candidat independent), iar 15% – pentru Andrei Năstase (PPPDA).

Pentru Valeriu Munteanu ar vota 5%, iar pentru Constantin Codreanu (PUN) – 3 %. Acelaşi procentaj l-ar acumula Reghina Apostolova (candidata Partidului Şor, care a fost exclusă din cursă, conform deciziei primei instanţe). Ceilalţi candidaţi ar acumula mai puţin de 3%, iar 19% nu ştiu cum vor vota.



Potrivit directorului executiv IPP, Arcadie Barbăroşie, este clar că în Chişinău va avea loc şi turul doi, în condiţiile în care este puţin probabil ca un candidat să acumuleze 51% din sufragii.

Dacă în turul doi va ajunge Silvia Radu şi Ion Ceban, pentru Radu ar vota 32%, iar pentru Ceban – 31%. Totodată, 37% din respondenţi au spus că nu ştiu pe cine ar alege.



Dacă în turul doi ar ajunge Silvia Radu şi Andrei Năstase, candidata independentă ar acumula 33%, iar candidatul PPDA – 21%. Dacă în turul doi ar accede Ion Ceban şi Andrei Năstase, pentru candidatul PSRM ar vota 33%, iar pentru candidatul PPDA – 27%.



Arcadie Barbăroşie spune că Ion Ceban nu are o susţinere totală, dar cu o rată de participare joasă la alegeri el are şanse mai mari. Totodată, Silvia Radu trebuie să convingă alegătorii să iasă la vot în turul doi, în cazul în care va trece de turul întâi. Andrei Năstase, la fel, trebuie să convingă electoratul să iasă la alegeri şi să-l voteze, în cazul în care trece de primul tur.



Pentru municipiul Bălţi BOP are următoarele rezultate pentru alegerile locale noi din 20 mai: 28% din bălţeni ar vota pentru Nicolae Grigorişin (Partidul Politic Partidul Nostru), iar 26% ar vota pentru Alexandru Usatîi (Partidul Socialiştilor). 8% din intervievaţi au spus că ar vota pentru Arina Spătaru (Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr), 7% – pentru Elena Griţco, candidat independent, iar 4% – pentru Sergiu Burlacu (Partidul Unităţii Naţionale). 3% au menţionat altă persoană, iar 24% au răspuns că nu ştiu.



Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.115 persoane, în perioada 19 aprilie-9 mai, marja de eroare fiind de +/- 3%. Suplimentar, pentru alegerile din Chişinău au fost intervievaţi 409 respondenţi, iar marja de eroare este +/- 4%, şi peste 200 de persoane din municipiul Bălţi, cu o marjă de eroare de +/- 6%.