Asasinul Vitalie Proca: Vlad Plahotniuc a comandat uciderea lui Gorbunţov. El se crede Dumnezeu, dar e un criminal în serie VIDEO

Într-un interviu oferit din Penitenciarul Jilava postului de televiziune JurnalTV, Vitalie Proca a declarat că Vlad Plahotniuc este cel care a comandat uciderea lui Gherman Gorbunţov din martie 2012. Atunci, killerul a tras în businessmanul rus şase gloanţe în faţa unui bloc, în timp ce omul de afaceri tasta codul de la interfon. Businessmanul a supravieţuit.

„Da, într-adevăr, eu am fost omul care am ţinut degetul pe trăgaci. Dar, dorinţa şi comanda la asta e cu totul în altă parte. Comanda la asta e domnul Vlad Plahotniuc. Eu nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu în general îl văd un criminal în serie şi eu ştiu de ce vorbesc aşa. Domnul Plahotniuc se crede un fel de Dumnezeu acum, dar el trebuie să înţeleagă că nu toată lumea crede în Dumnezeu. Domnul Plahotniuc, prin prisma oamenilor ca mine şi a multor ca mine, călcând pe multe cadavre, el este omul care este acum. El m-a prins pe mine prin Vanea Pisateli (Ion Druţă) într-un moment când eu am stat mai prost cu banii”, a mărturisit Vitalie Proca.

Killerul a mai adăugat că în tot acest timp, de când este condamnat, ar fi fost vizitat de mai multe persoane de la Chişinău, care i-ar fi propus sume imense de bani sau chiar să fie transferat în vreun penitenciar din Republica Moldova pentru a avea o viaţă mai uşoară, în schimbul semnării unor acte ce l-ar scuti definitiv pe Vlad Plahotniuc de faptul că ar fi comanditarul atentatului asupra lui Gorbunţov. Asasinul susţine că a refuzat oferta.

De asemenea, Proca a menţionat că este dispus să treacă testul la poligraf alături de Vlad Plahotniuc, pentru a vedea cine dintre ei minte.

Versiunea procurorilor de la Chişinău: Vitalie Proca a tras în Gherman Gorbunţov la comanda lui Renato Usatîi

Asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov a fost comandată de către liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, iar executorul, Vitalie Proca, ar fi trebuit, contra sumei de 600.000 de euro, să numească un alt comanditar, pe Vlad Plahotniuc. Anume aşa au prezentat procurorii de la Chişinău marţi, 31 octombrie, schema organizării tentativei de omor în cazul lui Gorbunţov.

Oamenii legii au decis să organizeze o conferinţă de presă pe acest subiect doar la câteva zile înainte de data publicării interviului cu Vitalie Proca de la JurnalTV. Anticipând că Vitalie Proca va mărturisi că cel care a comandat omorul lui Gorbunţov este Vlad Plahotniuc, fapt ce se subînţelegea din promoul interviului, aceştia au decis să iasă în faţă pentru a sublinia încă o dată că Renato Usatîi este comanditarul asasinatului şi nimeni altul.

Potrivit procurorilor PCCOCS, au fost au audiate patru persoane implicate în transmiterea sumei de 200 de mii de euro către rudele lui Vitalie Proca.

Confirm declaraţiilor persoanelor audiate, 200 de mii de euro a fost avansul din suma totală de 600 de mii de euro pentru care Vitalie Proca urma să execute un scenariu regizat de către Renato Usatîi.

„Învinuiţii în cadrul urmăririi penale au declarat că pentru suma de 600 de mii de euro Proca este de acord şi pregătit să declare într-un interviu sau într-o audiere oficială că omorul lui Gherman Gorbunţov a fost comandat de către Vladimir Plahotniuc”, a spus procurorul pe caz Lilian Bacalîm.



Potrivit adjunctului procurorului-şef al PCCOCS, Vitalie Busuioc, Ion Druţă, unul dintre organizatori, şi-a recunoscut vina. În urma audierilor, dar şi a altor dovezi acumulate, s-a stabilit că în anii 2011-2012, Renato Usatîi a organizat un grup criminal, alcătuit din moldoveni şi cetăţeni ai altor state, având drept scop să îl deposedeze pe Gorbunţov de proprietăţile pe care le avea, iar după aceasta să îl lichideze.



În toamna anului 2011, la Ion Druţă a venit un cunoscut, pe nume Oleg Timoşenco, acuzat de crime grave în Moldova, Ucraina şi Rusia şi cumnatul său, Ghenadie Vechiu. Cei doi, la indicaţia lui Renato Usatîi, urmau să identifice unde se află Gherman Gorbunţov. Renato Usatîi le-ar fi promis executorilor 10% din suma de 300 de milioane de dolari pe care ar fi obţinut-o de la Gorbunţov.

După dobândirea prin înşelăciune şi abuz de încredere de la Gherman Gorbunţov a 81,73% din acţiuni din pachetul total al BC „Universalbank” SA, de către reprezentanţii companiei „Mep Grup Ltd” Seychelles (zonă off-shore), la indicaţia lui Renato Usatîi, este ucis bodyguardul lui Gobunţov. Ultimul părăseşte Moldova şi se stabileşte la Londra.



Pentru a realiza crima în Marea Britanie, Druţă îi propune lui Proca 200 de mii de dolari, achitându-i 50 de mii de dolari avans. Tentativa de omor nu i-a reuşit lui Proca şi acesta a revenit în Republica Moldova, iar la 7 februarie 2013, Proca este reţinut în Rusia. În octombrie 2015, Druţă este condamnat pe teritoriul Republicii Moldova la 20 de ani de închisoare, iar în aceeaşi perioadă de timp dispare fără urmă Oleg Timoşenco şi în martie 2016 Ghenadie Vechiu.



Potrivit oamenilor legii, în legătură cu acest caz a fost solicitată extrădarea lui Usatîi din Rusia, iar în septembrie anul acesta autorităţile ruse au refuzat să o facă, pe motiv că Usatîi este şi cetăţean rus. Acesta, totuşi, rămâne în urmărire internaţională. Procurorii au mai spus că ruşii blochează audierea lui Vitalie Proca, deţinut într-un penitenciar din România.

Versiunea lui Gherman Gorbunţov: „Usatîi a comandat asasinarea mea”

În cadrul interviului de la Antena 1, Gorbunţov declară că, de fapt, Renato Usatîi este autorul tentativei de asasinat din 2012. Usatîi, la rândul său, spune că nu are nicio legătură cu tentativa de asasinat asupra bancherului rus. Ba chiar ar fi colaborat cu poliţia pentru arestarea lui Gorbunţov.





În august, după ce autorităţile britanice au decis să nu-l extrădeze în Moldova, Gherman Gorbunţov declara, citat de Daily Mail, că „omul care a încercat să mă omoare candidează pentru preşedinţia Moldovei, el ar putea deveni cel mai influent om din ţară”.





Iar în primul său interviu, acordat ziarului Timpul, Usatîi admitea că „el (Gorbunţov - n.r.) însuşi şi-a organizat acest trist spectacol. Presupuneam că putea s-o facă, fiindcă îşi dorea să obţină cu orice preţ azil politic în Marea Britanie pentru a scăpa de pedeapsă”.





Anul acesta, pe 21 martie, la doi ani de la tentativa de asasinare, poliţia londoneză l-a reţinut pe Gherman Gorbunţov, supranumit „bancherul negru”, în baza a trei mandate emise de autorităţile din Republica Moldova, care au cerut extrădarea acestuia. Într-o notă a biroului de presă a poliţiei londoneze, trimisă redacţiei „Adevărul”, se spune că Gherman Gorbunţov este căutat în Republica Moldova pentru o serie de infracţiuni, inclusiv: şantaj, tentativă de obstrucţionare a justiţiei, furt şi complicitate în cazul unei crime (tentativă de omor asupra lui Renato Usatîi - n.r.).





Se presupune că infracţiunile au avut loc în anii 2010 şi 2011 şi sunt legate de activitatea lui Gorbunţov în funcţia de preşedinte al Universalbank (Banca se află în proces de lichidare, după ce i-a fost retrasă licenţa în februarie 2012 - n.r.).





Anterior, presa de la Moscova a scris că Gherman Gorbunţov ar fi decis, în 2011, să-l elimine pe Renato Usatîi, după ce între cei doi s-ar fi iscat un conflict. Gorbunţov l-ar fi contactat pentru asta pe Ion Stratulat, fost angajat al Ministerului de Interne (ucis în centrul Chişinăului pe 19 septembrie 2011 - n.r.).

În urma examinării cazului său, autorităţile britanice au refuzat să-l extrădeze procurorilor moldoveni, deoarece nu ar fi prezentat argumente suficiente care să confirme că în Republica Moldova omul de afaceri rus este în afara pericolului şi că nu va fi supus torturii.

Pentru ce a fost condamnat Vitalie Proca

În iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a dispus condamnarea definitivă a cetăţeanului moldovean Vitalie Proca la 20 de ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, la care a adăugat un spor de un an şi opt opt luni, ca urmare a deţinerii de armă militară.

În ianuarie 2016 instanţa Tribunalului Bucureşti îl condamnase pe Vitalie Proca la 12 ani şi şase luni de închisoare, dispunând totodată expulzarea acestuia după executarea pedepsei.

Totodată, Tribunalul Bucureşti a dispus că Proca să îi plătească 20.000 de euro daune materiale şi 200.000 de euro daune morale lui Răzvan Isăilă, pe care l-a împuşcat de mai multe ori cu un pistol-mitralieră, în 2012, în faţa locuinţei acestuia din Capitală, după ce l-a confundat cu Dumitru “Puiu” Mironescu, lider al lumii interlope din Piatra Neamţ.

Potrivit rechizitoriului, în 2012, pe fondul unui conflict mai vechi, Bogdan şi Răzvan Mararu, prin intermediul lui Ion Druţă, zis „Vanea”, l-au angajat pe Vitalie Proca, cetăţean moldovean, „asasin profesionist”, pentru a-l ucide pe Ioan Dumitru Mironescu.

Proca l-ar fi confundat pe Dumitru Mironescu cu Răzvan Isăilă, pe care l-a urmărit în perioada 16-26 noiembrie 2012.

„În seara de 26 noiembrie 2012, în jurul orelor 18.10, rulând cu viteză redusă cu autoturismul marca Audi A6 (pus la dispoziţie de către inculpaţii instigatori), cu număr de înmatriculare CC 2756 PB, a executat mai multe focuri folosind o armă militară - un pistol-mitralieră calibrul 5,45x39 mm, tip AK74 - asupra părţii vătămate I.M.N.R. - care tocmai parca autoturismul marca Mercedes clasa E în parcarea de reşedinţa. În continuare, observând că aceasta nu a decedat, inculpatul Proca Vitalie a coborât din autoturism şi, folosind pistolul Makarov, calibrul 9 mm, pe care îl avea asupra sa, s-a îndreptat către partea vătămată şi a executat mai multe focuri de armă asupra sa prin geamul portierei dreapta şi parbriz, cauzându-i multiple leziuni traumatice prin împuşcare”, au scris procurorii în rechizitoriu.

Proca a plecat din România după atentatul din cartierul Vitan, fiind prins în 6 februarie 2013, la Moscova. Acesta era căutat atunci atât de autorităţile române, cât şi de Scotland Yard, pentru o tentativă de omor asupra bancherului rus German Gorbunţov, pe care l-a împuşcat, de şase ori, la Londra.