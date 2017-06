Andrian Candu: Sistemul electoral va fi schimbat

Andrian Candu a declarat că autorităţile Republicii Moldova s-au angajat să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia pentru a îmbunătăţi legislaţia electorală, ca să nu apară întrebări de asigurare a dreptului la vot a celor din diasporă sau din stânga Nistrului şi ca să fie asigurată participarea femeilor în politică. Însă decizia de schimbare a sistemului electoral va avea loc pentru că ţine de voinţa majorităţii populaţiei.



„Actualul sistem electoral a eşuat. Corupţie, crize politice permanente, lucru ineficient în coaliţii – iată ce ne dă actualul sistem. Unul din motivele principale care stau la baza de a schimba sistemul ţine nemijlocit de schimbarea clasei politice. O schimbare fundamentală – de la mentalitate, responsabilitate, asumare faţă de cetăţeni. Această schimbare o vedem prin schimbarea sistemului electoral”, a declarat Andrian Candu.



Acesta a subliniat că anul trecut cetăţenii Republicii Moldova au obţinut dreptul de a-şi alege preşedintele prin vot direct. În acest an, guvernarea îşi doreşte ca cetăţenii să obţină dreptul de a-şi alege direct deputaţii care să-i reprezinte în Parlament. „Oamenii îşi doresc să schimbe sistemul electoral, îşi doresc să aibă dreptul de a-şi alege propriul deputat”, a precizat preşedintele Parlamentului.



„Aşteptăm opinia scrisă şi textul final al Comisiei, ca în mod oficial să înceapă lucrul în Parlament pe platforma dezbaterilor largi, inclusiv în Comisia juridică, să fie găsite soluţii şi să fie făcute ajustările necesare pentru lectura a doua. Legea spune că orice modificare în legislaţia electorală se face cu un an de zile până la alegeri, ceea ce putem face până la sfârşitul sesiunii legislative actuale”, a mai spus Andrian Candu.



Întrebat dacă relaţiile cu UE ar putea avea de suferit ca urmare a schimbării sistemului electoral, Andrian Candu a notat că orice condiţionare din afară privind sistemul electoral ar însemna o imixtiune în politica internă a Republicii Moldova. Şi nu consideră că acest lucru va avea loc din partea UE pentru că are o altă viziune asupra democraţiei, unde majoritatea decide.



Andrian Candu a subliniat că schimbarea sistemului electoral nu este altceva decât respectarea promisiunilor faţă de electoratul care a votat pentru PDM în 2009.



Comisia de la Veneţia, în cadrul şedinţei plenare din 16 iunie, a adoptat „opinii critice” privind proiectul de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova. Urmare a consultărilor cu toate părţile interesate, s-a constatat în special că reforma propusă nu poate fi considerată ca fiind rezultatul unui consens larg. Există „îngrijorări semnificative” în legătură cu reforma propusă, inclusiv riscul ca deputaţii aleşi în circumscripţii nominale să fie expuşi intereselor de afaceri. Mai mult, experţii consideră că atribuţia Comisiei Electorale Centrale de a stabili circumscripţii uninominale e formulată vag, fapt care presupune un risc de influenţă politică.