Andrei Năstase: Ieşiţi la vot şi faceţi schimbarea!

Într-o conferinţă de presă susţinută vineri, 18 mai, care este ultima zi în care mai este permisă agitaţia electorală, candidatul PPDA a îndemnat chişinăuienii să iasă la vot şi facă exact ceea ce îşi doresc – să facă schimbarea, transmite IPN.



„În fiecare zi am fost între oameni, în oraş şi în toate localităţile din suburbii. Am discutat cu cei cărunţi, cu familiile tinere, cu studenţii, cu cei care muncesc şi cu cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Am explicat oamenilor, în detaliu, programul echipei noastre pentru Chişinău, direcţiile noastre de acţiune, soluţiile de finanţare şi ne-am asumat, cu responsabilitate, termene de implementare. Chişinăuienii au înţeles şi cred cu tărie că vor sprijini abordarea noastră. Ştim exact ce avem de făcut”, a declarat Andrei Năstase.



Potrivit lui, împreună cu echipa sa va elimina toate schemele de corupţie, va recupera pe calea justiţiei sumele delapidate de mafioţi, va optimiza activitatea întreprinderilor municipale, va dezvolta parteneriate public-private şi va lansa proiecte vitale cu finanţare europeană.

„Oligarhia, binomul Plahotniuc-Dodon, a încercat să compromită toate eforturile noastre de a informa oamenii! Au folosit minciuna, manipularea, denigrarea, ştirile false, ameninţarea şi intimidarea. Gata! Ajunge!”, spus Andrei Năstase. Candidatul s-a adresat către OSCE şi Asociaţia Promo-LEX să monitorizeze cu atenţie aceste alegeri şi să vegheze, aşa cum ştiu mai bine, ca voinţa populară să nu fie deturnată.



Prezentă la conferinţă, preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a declarat că pe 20 mai urmează să fie ales nu doar omul care va avea grijă de confortul locuitorilor capitalei, ci urmează să fie făcută alegerea între democraţie şi un regim autoritar – între o guvernare corectă şi una coruptă.

„Noi, cei care credem în democraţie, trebuie să ne unim, pentru că de-a lungul timpului am pierdut, deoarece am fost divizaţi. Acum trebuie să ne unim. Avem în acest an de câştigat două bătălii majore extrem de importante pentru noi toţi, pentru viitorul acestei ţări şi de aceea trebuie să fim uniţi”, a notat Maia Sandu.



Reprezentanţii PPDA şi PAS susţin că în ziua de 20 mai va fi creat un staff, care va fi dislocat pe strada 31 august nr. 15. Alegătorii sunt chemaţi să sesizeze încălcările observate în procesul de vot la numărul de telefon: 022 103030.