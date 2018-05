Alegeri locale Chişinău. Candidaţii PL, PNL şi PUN promit să schimbe radical Capitala

Candidatul PNL, Alexandra Can, susţine că se simte în forţă şi are suficientă experienţă pentru a începe să facă ordine în municipiu în mandatul de un an, dacă va fi aleasă în funcţie. „Eu ştiu cum să refac acel sistem în care să nu se fure, să nu se ia mită, în care să se gestioneze corect mijloacele publice”, a declarat Alexandra Can.



Candidatul Partidului Unităţii Naţionale, Constantin Codreanu, este de părere că a venit timpul ca municipiul Chişinău să fie transformat radical. Candidatul PUN susţine că diferenţa între el şi alţi candidaţi este experienţa de a aduce fonduri din România şi alte state europene în raioanele Republicii Moldova.

„Acelaşi lucru îl voi face şi în municipiul Chişinău – investiţii româneşti, ordine europeană şi un mod de comportament şi discurs civilizat”, a afirmat Constantin Codreanu.



Candidatul liberal Valeriu Munteanu este de părere că este de datoria fiecărui chişinăuian să vină pe 20 mai la alegeri „pentru a nu lăsa să câştige Capitala binomul Dodon-Plahotniuc”.

Candidatul PL susţine că va pune accent pe educaţie în mandatul său, dacă va fi ales primar.