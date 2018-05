Alegeri locale Chişinău. Andrei Năstase: Oraşul are nevoie de o administraţie puternică care va elimina haosul

„Chişinăul are nevoie de un primar general cu autoritate, cu o echipă puternică, cu un program, viziune, cu o capacitate de a implementa reforme care vor schimba profund lucrurile în municipiu. Capitala are nevoie de o administraţie onestă care nu va distruge patrimoniul municipal, care nu va admite împânzirea oraşului cu construcţii ilegale, care nu va admite vânzarea patrimoniului municipal, a terenurilor municipale unor grupuri de interese ilegale la preţuri derizorii”, a declarat Andrei Năstase într-un interviu pentru IPN.



Potrivit lui, Chişinăul are nevoie de un primar care să poată atrage resurse, inclusiv din afara ţării, să colecteze bani la buget şi să dezvolte economic municipiul.

„Candidez, nu în ultimul rând, pentru a nu admite preluarea Chişinăului de către gruparea Plahotniuc-Dodon. Chişinăuienii au nevoie de un primar care să reprezinte interesele lor şi nu un primar ilegal cu „misiune specială” de la Plahotniuc”, a subliniat Năstase.



El dă asidugări că în primul an de mandat va „asigura condiţii pentru aprobarea Planului Urbanistic General (PUG)”.

„Lipsa unui asemenea document actualizat este una din cauzele majore ale haosului ce favorizează scheme frauduloase de delapidare a banului şi patrimoniului public, apariţia construcţiilor ilegale, distrugerea patrimoniului istoric etc. Din aceste considerente, vom accelera procesul intenţionat tărăgănat de către unii decidenţi din Primărie în complicitate cu grupurile de interese din sfera imobiliară”, a explicat candidatul.

De asemenea, acesta îşi propunem să realizeze „reforma Primăriei”: un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizarea având ca abordare optimizarea numărului de funcţionari, majorarea salariilor acestora. Nu vom face epurări administrative în baza criteriilor politice.

„Vom evalua activitatea instituţiilor, serviciilor şi întreprinderilor municipale. Vom dispune auditul întreprinderilor municipale”, a adăugat Andrei Năstase.