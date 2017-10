Investiţiile în ZEL au crescut cu 40% faţă de perioada similară a anului trecut

Ministru Economiei a menţionat că în 2017 au fost create două subzone noi ale Zonei antreprenorialului liber Vulcăneşti, la Ciadîr-Lunga şi la Comrat.





O altă noutate este că Guvernul, prin completări la legislaţie, va putea încheia acorduri de investiţii pentru realizarea proiectelor strategice pentru economia naţională, ceea ce însemnă garanţii suplimentare pentru cei interesaţi să vină cu capital în Moldova.



În total, în cele şapte Zone Economice Libere au fost atrase investiţii în valoare de 350 mln dolari. Peste 62 mln dolari, în acest an, în creştere cu 40 la sută faţă de nouă luni ale lui 2016. Cele mai multe investiţii s-au efectuat în ZEL Bălţi (150 mln dolari). Câte 70 mln dolari s-au investit în ZEL Ungheni şi ZEL Chişinău. „În următorii doi ani aşteptăm investiţii de până la 280 mln dolari, 250 mln dolari în ZEL Bălţi, pentru că are cele mai multe subzone”, a specificat Octavian Calmâc.



În ceea ce priveşte volumul producţiei fabricate în ZEL, la 1 octombrie cifra era de 3,7 mlrd lei, iar până la finele anului se estimează că va atinge peste 5 mlrd lei Producţia este diversă: huse pentru scaune, cablaj pentru maşini, materiale de construcţie, textile.



„ZEL sunt platforme industriale profitabile, care au importanţă în economia naţională, soluţionând şi probleme sociale. Doar în acest an au fost deschide patru mii locuri noi de muncă”, a conchis ministrul.