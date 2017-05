Guvernatorul BNM: Sectorul bancar rămâne un sector profitabil

Suficienţa capitalului, deşi în diminuare faţă de finele anului trecut, este una foarte confortabilă, de circa 30% faţă de normativul de 16%, a comunicat guvernatorul.

Volumul creditelor acordate de bănci a înregistrat o scădere cu 1,6 %. Ponderea creditelor neperformante rămâne de circa 16%, dar, potrivit lui Sergiu Cioclea, în ultimul timp această pondere dă semne de diminuare.



Concluzionând asupra acestor şi altor indicatori, guvernatorul BNM a spus că sectorul bancar rămâne un sector profitabil.



Referitor la cele două bănci aflate sub supraveghere specială, guvernatorul BNM a informat că se finalizează rapoartele exhaustive de verificare a activelor. Cel pentru BC Victoriabank se află la etapa definitivării, iar cel pentru BC MAIB va fi pus în curând în discuţie cu managementul băncii. În mai-iunie, se prevede luarea de decizii pe marginea acestor rapoarte la nivel de Consiliu executiv al BNM, acest fapt fiind şi o condiţie din Memorandumul cu FMI.



„Ambele bănci continuă să aplice măsurile de remediere, iar în cazul MAIB suntem la o fază avansată cu un investitor care ar prelua pachetul de acţiuni expus pentru vânzare. Poate vom solicita CNPF să prelungească termenul de expunere, dar s-ar putea chiar în vara acestui an să fie înregistrată o tranzacţie cu un investitor de calitate”, a precizat Sergiu Cioclea.



La BC Moldinconbank a fost prelungită perioada de intervenţie timpurie, pe motiv că acţiunile cerute de BNM să fie vândute se aflau sub sechestru. Sechestru a fost scos şi, potrivit guvernatorului BNM, sunt deja exprimate intenţii de a le procura.



„Sperăm că în trimestrul II acest proces să avanseze. Între timp, am cerut managementului temporar să efectueze o evaluare a tuturor activelor şi gajurilor pentru a avea o viziune foarte clară, unde se află Moldinconbank. Dar deja din datele de care dispunem, inclusiv din raportul KPMG la momentul începerii intervenţiei timpurii, am avut suficiente argumente pentru a aplica sancţiuni managementului precedent, membrilor Consiliului executiv şi Consiliului de supraveghere. Suma totală a sancţiunilor constituie 1,7 mln lei”, a menţionat Sergiu Cioclea.



Guvernatorul a mai spus că în această perioadă a fost sancţionat un acţionar al BC Victoriabank, care nu a prezentat toate materialele pentru exerciţiul de validare şi identificare a acţionarilor.



Banca Naţională a Moldovei a perfecţionat cadrul legal privind monitorizarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncilor. Conform noilor prevederi ale Legii instituţiilor financiare şi Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, BNM va efectua o analiză mai detaliată a operaţiunilor raportate de bănci, cât şi celor neraportate, pentru identificarea tranzacţiilor cu persoanelor afiliate, cum ar fi de creditare, acceptarea depozitelor şi altele. În vederea facilitării procesului de identificare şi evaluare a tranzacţiilor cu persoanele afiliate sau posibil afiliate băncii, BNM a elaborat o procedură internă. De asemenea, BNM va îmbunătăţi sistemele IT care vor permite identificarea, monitorizarea şi analiza la timp a acestor tranzacţii. Aceste modificări fac parte din procesul de implementare a supravegherii bazate pe riscuri.